Πέσιτς: «Δεν παραιτούμαι, όταν δεν ήθελε κανείς, εγώ ήμουν εκεί»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε δηλώσεις του σε σερβικά μέσα μίλησε για το μέλλον της ομάδας και διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί παραίτησής του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κατά τη διάρκεια του τουρνουά υπήρχε απόλυτη συγκέντρωση και αφοσίωση. Τις επόμενες μέρες θα καθίσουμε με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, θα αναλύσουμε την πορεία μας και θα αποφασίσουμε για το μέλλον του προγράμματος της εθνικής ομάδας»

Όσον αφορά τα σενάρια περί παραίτησης, ο Πέσιτς ήταν απόλυτος: «Δεν παραιτούμαι ποτέ. Γιατί να παραιτηθώ; Ήρθα εδώ για να κάνω τη δουλειά μου και το έκανα. Όταν δεν ήθελε κανείς άλλος, εγώ αποδέχθηκα την ευθύνη. Ακόμη και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν υπήρχε άλλος πρόθυμος και το θεώρησα χρέος μου απέναντι στους παίκτες»

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Έχουμε συμφωνία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουμε, θα αξιολογήσουμε τα πάντα και είμαι πάντα διαθέσιμος να βοηθήσω. Στο μπάσκετ δεν υπάρχουν παραιτήσεις, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο»