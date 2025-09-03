Ανακοίνωσε τον Μπέικοτ η Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωση την απόκτηση του Αρμάντο Μπέικοτ, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να βρίσκει τον εκλεκτό για την θέση «5».

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει την ενίσχυση της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να βρίσκει τον εκλεκτό για την θέση σέντερ, όπως έγραψε το SDNA λίγο νωρίτερα.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωση την απόκτηση του Αρμάντο Μπέικοτ, ο οποίος έρχεται να γεμίσει την frontline γραμμή της ομάδας του Γιασικεβίτσιους και να αντικαταστήσει και τον Τζίλσον Μπανγκό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Ο Αρμάντο Μπέικοτ είναι απόφοιτος του North Carolina και την περασμένη σεζόν στην G-League μέτρησε 16,8 πόντους και 9,5 ριμπάουντ μέσο όρο με τη φανέλα των Μέμφις Χαστλ.