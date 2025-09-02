Σλοβενία: Χρησιμοποιεί τις τακτικές των Λέικερς στο Eurobasket για τον Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί το μεγάλο... όπλο της Σλοβενίας, και η ομάδα χρησιμοποιεί τις τακτικές των Λος Άντζελες Λέικερς στο Eurobasket.

Η Σλοβενία έχει ξεκίνησε το Eurobasket με ρεκόρ, χάνοντας από Πολωνία (105-96) και Γαλλία (103-95) και επικρατώντας απέναντι στο Βέλγιο με (86-69). Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας καθώς κατά μέσο όρο σε 33,8 λεπτά στο παρκέ έχει 33 πόντους, 7,3 ριμπάουντ, 9,7 ασίστ, 3,3 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ.

Ο βοηθός προπονητής τόσο των Λος Άντζελες Λέικερς όσο και της Εθνικής Σλοβενίας, Γκρεγκ Τζιν, μίλησε στο «BasketNews» και ανέφερε πως η ομάδα χρησιμοποιεί τις τακτικές των «Λιμνανθρώπων» για να πάρουν τον καλύτερα εαυτό του 26χρονου σούπερσταρ.

«Τις χρησιμοποιούμε λίγο. Έχουμε επικοινωνία. Ο Σέκουλιτς είναι εκπληκτικός προπονητής και έχει ένα τρομερό σύστημα και έχει επιτυχίες με την Εθνική ομάδα. Έχει προπονήσει τον Λούκα και τον ξέρει καιρό.

Είχαμε σχέση νωρίτερα, το 2022, οπότε είχαμε μιλήσει λίγο για τους διαφορετικούς τρόπους να εκμεταλλευτούμε τον Λούκα. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε όλοι και να βάλουμε τα μυαλά μας για το μπάσκετ να δουλέψουν μαζί, ώστε να οδηγήσουμε την ομάδα μας στην επιτυχία.

Χρησιμοποιήσαμε μερικά πράγματα από τους Λέικερς. Προφανώς, χρησιμοποιήσαμε και μερικά πράγματα του Σέκουλιτς. Είναι μια εξαιρετική συνεργασία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

