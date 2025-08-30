Podcast Κοτζιά: Η πρωτιά που φέρνει…τετράδα και ο Σαμοντούροβ!

Η Εθνική έκανε το καθήκον της απέναντι στην Κύπρο και πάει για το «3 στα 3» το μεσημέρι της Κυριακής με την Γεωργία.

Τα πράγματα πάνε όπως τα περιμέναμε για την Εθνική. Μέχρι στιγμής πάντα. Κέρδισε την Ιταλία, κέρδισε την Κύπρο, σε λίγες ώρες αντιμετωπίζει την Γεωργία και με «3 στα 3» κάνει σημαντικό βήμα για τη κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλo, που σημαίνει πάρα πολλά.

Ο Τόλης Κοτζιάς από τη Λεμεσό αναλύει στο podcast του την αυριανή αντίπαλο της Εθνικής, τον δρόμο για την τετράδα καθώς και το πως έφτασε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από μια δύσκολη κατάσταση στη 12άδα της Εθνικής και στο Ευρωμπάσκετ.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

