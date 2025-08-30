MENU
Πρώτο φιλικό για τον Άρη, δοκίμασε σχήματα και καταστάσεις ο Κάραϊτσιτς (pics)

Το πρώτο του φιλικό έδωσε σήμερα ο Άρης αντιμετωπίζοντας τα Τρίκαλα, χωρίς να κρατηθεί σκορ.

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του, πλην του Κουλμπόκα λόγω τραυματισμού, δοκιμάζοντας σχήματα και καταστάσεις.

Η ΚΑΕ Άρης σημειώνει:

Την πρώτη ευκαιρία για να δει τον Άρη σε συνθήκες αγώνα, έστω και προπονητικού χαρακτήρα, είχε ο Bogdan Karaicic, στο σημερινό (30/08) φιλικό με τα Τρίκαλα.

«Ο κόουτς της ομάδας έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα, σε έναν αγώνα που δεν κρατήθηκε σκορ. Για τον ΑΡΗ μοναδικός απών ήταν ο Arnoldas Kulboka, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το τράβηγμα που υπέστη στον λαγονοψοΐτη. Ο Bogdan Karaicic χρησιμοποίησε και τους 15 παίκτες που είχε στη διάθεσή του».

aris trikala forbes

aris trikala jones

aris trikala enoch

aris trikala harrell

aris trikala bochoridis

aris trikala gkiouzelis

aris trikala forrester

aris trikala pagos

aris trikala long

aris trikala poulianitis

aris trikala tanoulis

aris trikala antetokounmpo

