Πρώτο φιλικό για τον Άρη, δοκίμασε σχήματα και καταστάσεις ο Κάραϊτσιτς (pics)

Το πρώτο του φιλικό έδωσε σήμερα ο Άρης αντιμετωπίζοντας τα Τρίκαλα, χωρίς να κρατηθεί σκορ.

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του, πλην του Κουλμπόκα λόγω τραυματισμού, δοκιμάζοντας σχήματα και καταστάσεις.

Η ΚΑΕ Άρης σημειώνει:

Την πρώτη ευκαιρία για να δει τον Άρη σε συνθήκες αγώνα, έστω και προπονητικού χαρακτήρα, είχε ο Bogdan Karaicic, στο σημερινό (30/08) φιλικό με τα Τρίκαλα.

«Ο κόουτς της ομάδας έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα, σε έναν αγώνα που δεν κρατήθηκε σκορ. Για τον ΑΡΗ μοναδικός απών ήταν ο Arnoldas Kulboka, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το τράβηγμα που υπέστη στον λαγονοψοΐτη. Ο Bogdan Karaicic χρησιμοποίησε και τους 15 παίκτες που είχε στη διάθεσή του».