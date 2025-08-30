Κωνσταντίνος Σιμιτζής: Ο Έλληνας «μπόμπερ» της Κύπρου, που… απειλεί σήμερα την Εθνική!

Η «τρελή» ιστορία του 30χρονου γκαρντ-φόργουορντ, που από τον Μανδραϊκό και το Κορωπί, έφθασε να παίζει στο Ευρωμπάσκετ.

Η Εθνική παίζει σήμερα με την Κύπρο και η λογική λέει ότι δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να νικήσει. Η διαφορά δυναμικότητας είναι πάρα πολύ μεγάλη και παρότι τα πάντα φαίνονται στο παρκέ, εδώ υπάρχει η εξαίρεση: η θεωρία, δηλαδή, είναι περίπου ισοδύναμη του παρκέ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε προχθές την ιδανική αρχή με τη νίκη επί της Ιταλίας και σήμερα θέλει να δώσει ανάλογη συνέχεια τη στιγμή, που αύριο έχουμε το πολύ δύσκολο ματς με τους Γεωργιανούς.

Σήμερα το μεσημέρι απέναντί μας θα βρούμε και ένα παιδί, που η ιστορία του είναι «τρελή». Αλλά με την καλή έννοια. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Σιμιτζή, Ελλαδίτη, όπως λένε και οι φίλοι μας στη Κύπρο, και ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική του νησιού της Αφροδίτης.

Και η ιστορία του είναι «τρελή» υπό την έννοια ότι έπαιξε για χρόνια στη χώρα μας, αλλά σχεδόν κανείς τον πήρε χαμπάρι. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που αγωνίστηκε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Επαιξε σε ομάδες όπως ο Μανδραϊκός, το Κορωπί και ο Οίακας Ναυπλίου και όπως είναι φυσιολογικό τα από εκεί περάσματά του έγιναν γνωστά μόνο σε όσους ασχολούνται με αυτές τις κατηγορίες.

Στη περίπτωσή του, όμως, ίσχυσε το ποτέ δεν είναι αργά. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πριν από περίπου 4 χρόνια ο Σιμιτζής πήρε τον δρόμο για την Κύπρο. Και εκεί βρήκε την Ιθάκη του. Βελτιώθηκε, πήρε χρόνο και χώρο σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο σε σχέση με αυτό, που έπαιζε στην Ελλάδα και εκτός των άλλων απέκτησε και το δικαίωμα να παίξει στην Εθνική Κύπρου.

Δεν έγινε κάποιος σούπερ σταρ, αλλά είναι ένας παίκτης, που όπως έγραψε προχθές και ο Θάνος Τσίμπος στο twitter, είναι σίγουρο ότι μπορεί να έχει μία θέση στο ρόστερ όλων των ομάδων της GBL, εκτός Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Στο πρωτάθλημα της Κύπρου οι μέσοι όροι πόντων του είναι διψήφιοι, στην Εθνική έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις με πιο πρόσφατη την προχθεσινή, εκεί, όπου είχε 22 πόντους και 6 ριμπάουντ. Η Κύπρος έχασε εύκολα από την Βοσνία, αλλά ο Σιμιτζής έκανε κάτι παραπάνω από το καθήκον του.

Κάτι, που έχει κάνει και κατά το παρελθόν, όπως π.χ. στο ματς των «παραθύρων» με την Γαλλία τον χειμώνα, που μας πέρασε. Εκεί, όπου είχε επίσης 22 πόντους.

Κρατήστε, λοιπόν, το όνομά του ενόψει της σημερινής αναμέτρησης, αλλά και της συνέχειας καθώς μάλιστα είναι ελεύθερος και κάπου θα τον συναντήσουμε τον χειμώνα. Ορισμένες ομάδες της GBL ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία με κάποια από αυτές. Βασικός του στόχος είναι να φύγει από την Κύπρο, παίζοντας σε ομάδα του εξωτερικού, και μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει.

