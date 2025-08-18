Τιμάει τον Γιουλ στο φιλικό με τη Γερμανία η Ισπανική Ομοσπονδία

Η Ισπανική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως θα τιμήσει τον Σέρχιο Γιουλ πριν από το φιλικό κόντρα στη Γερμανία.

Σπουδαία διάκριση για τον άσο της Ρεάλ, που μπορεί να συνεχίζει για 19η σεζόν με τους Μαδριλένους, ωστόσο αποσύρθηκε από την εθνική Ισπανίας, με την Ομοσπονδία της χώρας να τον βραβεύει.

Η σημαντική στιγμή θα πραγματοποιηθεί στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία στις 21 Αυγούστου, όπου ο Σέρχιο Γιουλ θα γνωρίσει την αποθέωση.