Τιμάει τον Γιουλ στο φιλικό με τη Γερμανία η Ισπανική Ομοσπονδία

Σπουδαία διάκριση για τον άσο της Ρεάλ, που μπορεί να συνεχίζει για 19η σεζόν με τους Μαδριλένους, ωστόσο αποσύρθηκε από την εθνική Ισπανίας, με την Ομοσπονδία της χώρας να τον βραβεύει.
Η σημαντική στιγμή θα πραγματοποιηθεί στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία στις 21 Αυγούστου, όπου ο Σέρχιο Γιουλ θα γνωρίσει την αποθέωση.
🚨 OFICIAL | La #FEB celebrará un homenaje a @23Llull en el España 🆚 Alemania del jueves 21 de agosto 🙌— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 17, 2025
El acto se vivirá en el @MovistarArenaEs antes del partido 🥳#ImperiumNostrum #LaFamilia #SomosEquipo