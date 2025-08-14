Φιλική νίκη στο ρελαντί για την Ιταλία κόντρα στην Αργεντινή

Η Ιταλία επικράτησε με 84-72 της Αργεντινής σε φιλική αναμέτρηση με τον Φοντέκιο να είναι ο κορυφαίος με 19 πόντους

Άνετη φιλική νίκη της Ιταλίας επι της Αργεντινης, με την αντίπαλο της Εθνικής μας ομάδας στον όμιλο να επικρατεί με 84-72.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο ήταν πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με τον Ιταλό άσο να μετρά 19 πόντοι, 3/6 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και τον Σπανιόλα να συμπληρώνει 18 πόντους. Διψήφιος και ο Σπίσου με 12 πόντους

Από την αντίπερα όχθη για την Αργεντινή ξεχώρισαν οι Γκονσάλβες Γκορμπαλάν με 17 πόντους και ο Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ με 12 πόντους.

Δεν αγωνίστηκαν οι Καμπάτσο, Ντεκ και Βιλντόζα.