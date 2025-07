«Splash Brother» is back: Ευστόχησε σε 72 συνεχόμενα τρίποντα ο Τόμπσον! (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και δείχνει πως έχει επιστρέψει για τα καλά στα παλιά του στάνταρ. Ο αστέρας των Μάβερικς αποτελεί μέρος μία τρομερής τετράδας μαζί με τους Κάιρι Ίρβινγκ, Άντονι Ντέιβις και Κούπερ Φλαγκ και η ομάδα του Ντάλας αν έχει τον «Splash Brother» στο 100% γίνεται από τα φαβορί για το πρωτάθλημα,

Και φαίνεται πως θα τον έχει. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media ο 35χρονος κατάφερε να ευστοχήσει σε 72 συνεχόμενα τρίποντα! Θυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε σε 72 ματς στη regular season και σε 27,3 λεπτά στο παρκέ 14 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ ενώ σε 2 αγώνες στα play-in είχε 20,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 0,5 κλεψίματα και 0,5 μπλοκ σε 32,7 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε το βίντεο:

I guess this is what being one of the best shooters ever to live looks like 😳 @KlayThompson pic.twitter.com/qPm0j5AGpU