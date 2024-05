«Ο Κατσικάρης παραμένει στην Χιρόνα και τη νέα χρονιά»

Κάτοικος Ισπανίας θα παραμείνει και την επόμενη χρονιά ο Φώτης Κατσικάρης. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Λούκας Τσέμα ο Έλληνας τεχνικός θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο της Χιρόνα και την επόμενη χρονιά.

Να σημειώσουμε πως ο Κατσικάρης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ισπανικής ομάδας στην μέση της τρέχουσας περιόδου με σκοπό να την οδηγήσει στην παραμονή της στην κατηγορία.

Ο 56χρονος προπονητής τα κατάφερε περίφημα, η Χιρόνα έσωσε την κατηγορία με σχετική άνεση και η διοίκηση της καταλανικής ομάδας αποφάσισε να εξαργυρώσει την δουλειά του Έλληνα τεχνικούς διατηρώντας τον στην άκρη του πάγκου και τη επόμενη χρονιά

ÚLTIMA HORA: Fotis Katsikaris continuará dirigiendo al Bàsquet Girona la próxima temporada. El club no ejecutará la cláusula de corte presente en su contrato.



Fotis Katsikaris to remain as Bàsquet Girona head coach.