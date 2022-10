Άφησαν ελεύθερο τον Λέιμαν οι Σέλτικς

Το περασμένο καλοκαίρι ο Τζέικ Λέιμαν αποχώρησε από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, θέλοντας να κάνει νέο ξεκίνημα στην καριέρα του. Ο 26χρονος φόργουορντ από το Νόργουντ πήρε μέρος στο training camp των Μπόστον Σέλτικς, με σκοπό να πείσει τους «Κέλτες» πως αξίζει ένα συμβόλαιο.

Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε. Κι αυτό γιατί λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν οι Σέλτικς άφησαν ελεύθερο τον έμπειρο άσο, ο οποίος και πάλι είναι free agent, με την προοπτική της Ευρώπης να μην περνάει απαρατήρητη πλέον από τον ίδιο.

The Boston Celtics have waived Jake Layman, a league source tells @celticsblog and @spotrac.