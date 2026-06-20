Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο Πατουλίδης είπε… όχι στη Μπαρτσελόνα και τον θέλει ο Ολυμπιακός 20-06-2026 22:50 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Έλληνας εξτρέμ που ξεχωρίζει με όσα κάνει στη Νορβηγία, οι ομοιότητες με τον Καρέτσα, τα όσα έχει δηλώσει για τον ΠΑΟΚ, οι τεράστιες ευκαιρίες που έχασε στην καριέρα του μέχρι τώρα και το ενδεχόμενο να παίξει μπάλα στη Σούπερ Λιγκ. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Τύχη, μυαλό, πρόγραμμα: Ο παίκτης του Ολυμπιακού που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ στο λαχείο, τα παράτησε όλα στα 26 του menshouse.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Δεν θα είναι ο Δένδιας: Ποιον προορίζουν για τη θέση του Μητσοτάκη εάν η ΝΔ πάρει κάτω από 25% στις εκλογές instanews.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Επιτέλους πλάνο: Η ενδεκάδα που ετοιμάζει ο Νίστρουπ παίζει σε άλλες ταχύτητες menshouse.gr «Εντάξει, έχασα»: Η μέρα που ο θρυλικός Δημήτρης Παπαδόπουλος συνέλαβε τον φαντομά, Βασίλη Παλαιοκώστα menshouse.gr Αποψιλώνει τη ΝΔ: Τα 21 πρόσωπα που παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς στο νέο κόμμα instanews.gr Ο Πατουλίδης είπε… όχι στη Μπαρτσελόνα και τον θέλει ο Ολυμπιακός SHARE