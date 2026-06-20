Ο Πατουλίδης είπε… όχι στη Μπαρτσελόνα και τον θέλει ο Ολυμπιακός

Ο Έλληνας εξτρέμ που ξεχωρίζει με όσα κάνει στη Νορβηγία, οι ομοιότητες με τον Καρέτσα, τα όσα έχει δηλώσει για τον ΠΑΟΚ, οι τεράστιες ευκαιρίες που έχασε στην καριέρα του μέχρι τώρα και το ενδεχόμενο να παίξει μπάλα στη Σούπερ Λιγκ.

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