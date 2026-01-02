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Μετά τον τελείωσαν: Ο αδιανόητος όρος στο συμβόλαιο του Τζόρνταν που οι Μπουλς σεβάστηκαν 4 χρόνια

ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Σήμερα, κάτι τέτοιο φαντάζει κάτι σαν... ανέκδοτο.

O Mάικλ δεν ήθελε με τίποτα να «βγει» αυτός ο όρος από το συμβόλαιό του. Και στο τέλος; 

Και στο τέλος, το πλήρωσε... 

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Μετά τον τελείωσαν: Ο αδιανόητος όρος στο συμβόλαιο του Τζόρνταν που οι Μπουλς σεβάστηκαν 4 χρόνια