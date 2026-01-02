Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μετά τον τελείωσαν: Ο αδιανόητος όρος στο συμβόλαιο του Τζόρνταν που οι Μπουλς σεβάστηκαν 4 χρόνια 02-01-2026 23:03 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Chicago Bulls ΠΡΟΣΩΠΑ Μάικλ Τζόρνταν 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Σήμερα, κάτι τέτοιο φαντάζει κάτι σαν... ανέκδοτο. O Mάικλ δεν ήθελε με τίποτα να «βγει» αυτός ο όρος από το συμβόλαιό του. Και στο τέλος; Και στο τέλος, το πλήρωσε... Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο menshouse.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr Από την εκπομπή της Καινούργιου: Ο γνωστός δημοσιογράφος που θέλει το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιό του instanews.gr Μετά τον Παναθηναϊκό: Το επόμενο βήμα του Τάσου Μπακασέτα menshouse.gr Μπαίνει στο ποδόσφαιρο ο Πέτρος Κωστόπουλος: Τι καθήκοντα αναλαμβάνει και σε ποια ομάδα dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς πάνω από 7/10 στο κουίζ ορθογραφίας που οι μισοί Έλληνες δεν περνούν τη βάση; menshouse.gr Κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη: Τα 3 ονόματα κοινής αποδοχής για τη θέση του πρωθυπουργού instanews.gr Απάντησε λάθος: Η ελληνική ερώτηση στον «Εκατομμυριούχο» της Βρετανίας που «πάγωσε» τον άτυχο παίκτη (Vid) dailymedia.gr Έχουμε καταλάβει τι πάει να κάνει ο Χρήστος Τζόλης; menshouse.gr Μετά τον τελείωσαν: Ο αδιανόητος όρος στο συμβόλαιο του Τζόρνταν που οι Μπουλς σεβάστηκαν 4 χρόνια SHARE