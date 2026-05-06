Φτωχότερη η δημοσιογραφία: Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος

Την απώλεια ενός από τους πρώτους σπουδαίους αθλητικούς συντάκτες θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος καθώς έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος, πατέρας του επίσης αθλητικού συντάκτη, Μιχάλη Τσώχου.

Ο γεννημένος στον Πειραιά τον Ιούλιο του 1937 Σταύρος Τσώχος υπήρξε ποδοσφαιριστής, ξεκινώντας την καριέρα του στην Υπεροχή Νεάπολης και παίρνοντας μεταγραφή για τον Ολυμπιακό στον οποίο και έμεινε μέχρι το 1961.

Φόρεσε επίσης για λίγο τη φανέλα της Προοδευτικής, αλλά και του Φωστήρα, ως παίκτης του οποίου ολοκλήρωσε την πορεία του στα γήπεδα.

Η συνέχεια τον βρήκε σε άλλο μετερίζι αλλά ξανά γύρω από το ποδόσφαιρο καθώς ξεκίνησε να εργάζεται ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ημέρα». Ακολούθησε μια μεγάλη πορεία στον χώρο με περάσματα από την «Ακρόπολη», τα «Νέα» το «Φως των Σπορ» και τα περιοδικά Πρώτο και Πρωτάθλημα.

Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1968 μεταδίδοντας αγώνες και παρουσιάζοντας αθλητικές εκπομπές.

Εργάστηκε κατά σειρά στα τηλεοπτικά κανάλια ΕΡΤ, ΜΕGΑ και ΑΝΤ1, ενώ για ένα διάστημα διετέλεσε διευθυντής στο γραφείο τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.