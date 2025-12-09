Η αθλητική, μιντιακή παράμετρος του… θρίλερ με τη Warner Bros

Παίζεται μεταξύ Netflix και Paramount. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Με μία πρόταση εξαγοράς της ιστορικής εταιρείας Warner Bros, η οποία παρουσιάστηκε απευθείας στους μετόχους, η Paramount προσπαθεί να βάλει μπλόκο στην συμφωνία της πρώτης εταιρείας με το Netflix, η οποία ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες.

Η Paramount, υπό τη διεύθυνση του ζάπλουτου Ντέιβιντ Ελισον, υποστηρίζει ότι η προσφορά της, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, για την εξαγορά του συνόλου της Warner, η οποία διαχειρίζεται τα πιο δημοφιλή δίκτυα, μεταξύ αυτών τα CNN, TBS και HGTV, καθώς και της υπηρεσίας streaming HBO Max, είναι πιο συμφέρουσα για τους μετόχους και έχει περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Η Paramount δήλωσε ότι η προσφορά της «παρέχει στους μετόχους 18 εκατ. δολάρια περισσότερα σε μετρητά από αυτή που ανακοινώθηκε με το Netflix.

Η εταιρεία streaming, η οποία προκάλεσε μέχρι και την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι συμφώνησε να πληρώσει 72 δισ. δολάρια (27,75 δολάρια ανά μετοχή), για το στούντιο της Warner και την επιχείρηση streaming HBO Max.

Ούτως ή άλλως θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει γίνει ποτέ και θα έχει αντίκτυπο και στα τηλεοπτικά δικαιώματα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στη Warner Bros. ανήκει η Discovery η οποία έχει τα δικαιώματα προβολής των Ολυμπιακών Αγώνων (χειμερινών και θερινών) στην Ευρώπη από το 2026 μέχρι το 2032. Τα δικαιώματα αφορούν στην προβολή μέσα από τις streaming υπηρεσίες καθώς η European Broadcasting Union (EBU) είναι αυτή που διατηρεί τα δικαιώματα των broadcasters. Ωστόσο, η streaming… πίτα μεγαλώνει διαρκώς και οι εκτιμήσεις για την επόμενη εξαετία κάνουν λόγο για ποσοστό άνω του 50% των τηλεθεατών, να προτιμά το streaming από την παραδοσιακή θέαση.

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