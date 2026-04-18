Τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Μπιλανάκου στα 50μ. ελεύθερο

Η 16χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου ξεχώρισε για ακόμη μία φορά στη δεύτερη ημέρα του διεθνούς μίτινγκ Φάρος-Ελενα Σαϊρη 2026, που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη.

Η νεαρή αθλήτρια του Αιγάλεω κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50μ. ελεύθερο με χρόνο 25.27, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες. Βελτίωσε το δικό της πρόσφατο 25.56 στις κορασίδες, ενώ παράλληλα κατέρριψε και το ρεκόρ των νεανίδων και νέων γυναικών (25.40), που διατηρούσε η Ηλιάνα Οικονόμου από το 2016. Με αυτή την εμφάνιση εξασφάλισε και το όριο συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων στο Μόναχο.

Εξαιρετική παρουσία είχε και ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος σημείωσε 24.57 στα 50μ. ύπτιο, επίδοση που τον κατατάσσει τρίτο στην Ευρώπη για τη φετινή χρονιά. Στη συνέχεια επικράτησε και στα 200μ. ύπτιο με χρόνο 1:56.93. Και οι δύο επιδόσεις αποτελούν όρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου ο ίδιος έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του.

Αξιοσημείωτη ήταν και η εμφάνιση του Κωνσταντής Χουρδάκης, ο οποίος στα 800μ. ελεύθερο πέτυχε χρόνο 8:02.11, εξασφαλίζοντας το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων.