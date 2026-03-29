Δύο χρυσά και συνολικά έξι μετάλλια για την Ελλάδα σε Πράγα και Γκρατς

Οι Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες που αγωνίζονται στις διεθνείς διοργανώσεις «Multination Junior Swimming Meet 2026» στην Πράγα και «Multination Youth Swimming Meet 2026» στο Γκρατς, ενίσχυσαν τη συγκομιδή τους με δύο χρυσά μετάλλια, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό τους στα έξι.

Στο πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας στην Πράγα, οι Έλληνες αθλητές πρόσθεσαν στη συγκομιδή τους δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο, φτάνοντας συνολικά τους 263 βαθμούς και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα από την Τουρκία, που ακολουθεί με 239.

Στην επιμέρους βαθμολογία, η Ελλάδα προηγείται στα αγόρια με οριακή διαφορά (130 έναντι 129 βαθμών της Τουρκίας), ενώ στα κορίτσια βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 133 βαθμούς, πίσω από την Ουγγαρία που έχει 140.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Βαγγέλης Ντούμας κατέκτησε την πρώτη θέση στα 100μ. πρόσθιο με χρόνο 1:02.22, χωρίς να χρειαστεί να πλησιάσει το ατομικό του ρεκόρ. Χρυσό μετάλλιο πήρε και ο Νίκος Παπαθεοδώρου στα 50μ. ύπτιο με επίδοση 25.82. Ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 1.500μ. ελεύθερο (15:33.25), ενώ η Σοφία Καραγιαννάκη κατέκτησε την τρίτη θέση στα 100μ. πρόσθιο με 1:11.56. Πολύτιμους βαθμούς πρόσφερε και η Δέσποινα Πυρίλη, τερματίζοντας τέταρτη τόσο στα 200μ. ελεύθερο όσο και στα 50μ. ύπτιο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα, στο Γκρατς της Αυστρίας, όπου διεξάγεται η αντίστοιχη διοργάνωση για αθλητές ηλικίας 13-15 ετών, η ελληνική αποστολή κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια. Ο Κωνσταντίνος Δούκας διακρίθηκε στα 200μ. ελεύθερο με χρόνο 1:56.30, ενώ ο Γιάννης Παντέρης τερμάτισε δεύτερος στα 1.500μ. ελεύθερο με 16:24.41.

Οι συναντήσεις ολοκληρώνονται το απόγευμα σήμερα Κυριακή 29/3.

Τα αποτελέσματα στην Πράγα:

1500μ ελεύθερο: 2.Κωνσταντής Χουρδάκης 15:33.25

100μ πρόσθιο: 3.Σοφία Καραγιαννάκη 1:11.56, 1.Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας 1:02.22

200μ ελεύθερο: 4.Δέσποινα Πυρίλη 2:04.67, 8.Βασίλης Χάρα 1:54.71

50μ ύπτιο: 4.Δέσποινα Πυρίλη 29.49, 1. Νίκος Παπαθεοδώρου 25.82

800μ ελεύθερο: Αντωνία Ρακοπούλου 9:03.55.

Τα αποτελέσματα στο Γκρατζ: