Διπλή ελληνική παρουσία σε τελικούς στο ΟΑΚΑ: Πρόκριση σε μικτό combo και μικτό ντουέτο

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι νεαροί Έλληνες αθλητές στην καλλιτεχνική κολύμβηση, εξασφαλίζοντας δύο παρουσίες σε τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Η 14χρονη Μαγδαληνή Γκιγκιλίνη και ο 15χρονος Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης συγκέντρωσαν 148.1575 βαθμούς και προκρίθηκαν στον τελικό του ελεύθερου μικτού ντουέτου. Το ελληνικό δίδυμο κατετάγη 11ο στα προκριματικά και θα αγωνιστεί ξανά την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 10:00 το πρωί. Την κορυφαία βαθμολογία σημείωσαν οι Κινέζοι Τσεν και Ξου με 239.9463 βαθμούς, ενώ ακολούθησαν η Γαλλία (232.8613) και η Ιταλία (218.5988).

Παράλληλα, η Εθνική ομάδα προκρίθηκε στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος μικτού combo. Η «γαλανόλευκη» συγκέντρωσε 260.9919 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 9η θέση και θα δώσει τον αγώνα της το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 18:00.

Την υψηλότερη βαθμολογία κατέγραψε η ομάδα των NAB (Neutral Athletes B), αποτελούμενη από Ρωσίδες αθλήτριες, με 350.7507 βαθμούς. Στη 2η θέση βρέθηκε η Ισπανία με 325.1070 και στην 3η η Ιαπωνία με 308.2646.