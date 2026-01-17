Συνεχίζει αήττητη και μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνέχισε την αήττητη πορεία της στην Α1 Γυναικών του χάντμπολ, περνώντας νικηφόρα και από την Άρτα. Η Ένωση επικράτησε εκτός έδρας της Αναγέννηση με 32-22, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, πετυχαίνοντας τη δέκατη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου διατηρήθηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με 20 βαθμούς, κρατώντας απόσταση δύο πόντων από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Οι δύο πρωτοπόροι θα τεθούν αντιμέτωποι την επόμενη αγωνιστική, στις 28 Ιανουαρίου, στην έδρα της ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής, ξεχώρισε η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Νέας Ιωνίας με 26-23, ενώ σημαντικά αποτελέσματα σημειώθηκαν και στα υπόλοιπα γήπεδα, με τον Αθηναϊκό και το Πανόραμα να επικρατούν εκτός έδρας απέναντι σε Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών και Άρη Νίκαιας, αντίστοιχα.

Το πανόραμα της 10ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών:

Τετάρτη 14/1

ΠΑΟΚ – Νέα Ιωνία 26-23

Σάββατο 17/1

ΑΕΣΧ Πυλαίας – ΓΑΣ Καματερού 23-18

Αναγέννηση Άρτας – ΑΕΚ 22-32

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών – Αθηναϊκός 18-28

Άρης Νικαίας – ΑΕΠ Πανόραμα 29-35

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)