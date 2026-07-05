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Ούτε με αυτο-κυριαρχία… Δαλάι Λάμα δεν αντιστέκεσαι σε αυτές τις αναθυμιάσεις!

Με λίγα, απλά, χειροποίητα υλικά: Το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας σε στέλνει σαν χρονομηχανή σε άλλες εποχές