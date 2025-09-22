Ο ΕΟΚΑΝ παρέχει τεχνογνωσία και εκπαίδευση στον Οργανισμό Αντιντόπινγκ του Περού

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Nτόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), υπό την επίβλεψη και στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ανέλαβε την παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης στον Οργανισμό Αντιντόπινγκ του Περού, στους τομείς της Έρευνας και την Συλλογής Πληροφορίων, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του περουβιανού οργανισμού στην καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης ξεκίνησε στις 3/9/2025 και θα ολοκληρωθεί στις 8/10/2025 και υλοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής του WADA για την ενδυνάμωση των εθνικών οργανισμών αντιντόπινγκ.

Ο διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον Οργανισμό μας να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της παγκόσμιας κοινότητας κατά του ντόπινγκ. Η συνεργασία μας με τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ του Περού ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κέντρο τεχνογνωσίας στην παγκόσμια αποστολή για έναν αθλητισμό με αξίες, χωρίς ουσίες».