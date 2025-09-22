Ο ΕΟΚΑΝ παρέχει τεχνογνωσία και εκπαίδευση στον Οργανισμό Αντιντόπινγκ του Περού

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης ξεκίνησε στις 3/9/2025 και θα ολοκληρωθεί στις 8/10/2025 και υλοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής του WADA για την ενδυνάμωση των εθνικών οργανισμών αντιντόπινγκ.
Ο διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον Οργανισμό μας να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της παγκόσμιας κοινότητας κατά του ντόπινγκ. Η συνεργασία μας με τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ του Περού ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κέντρο τεχνογνωσίας στην παγκόσμια αποστολή για έναν αθλητισμό με αξίες, χωρίς ουσίες».