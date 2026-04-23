Σωτήρης Πανταλέων: Δώδεκα τίτλοι σε βόλεϊ ανδρών, γυναικών επί των ημερών του και πάει για το 13άρι!

Υπάρχουν μορφές που δεν χρειάζονται φωνές για να επιβληθούν. Μορφές που κουβαλούν μέσα τους το βάρος της φανέλας και το μετατρέπουν σε τίτλους. Ο Σωτήρης Πανταλέων δεν είναι απλώς ένας τεχνικός διευθυντής. Είναι ο αρχιτέκτονας μιας εποχής που ήδη γράφεται με πράσινα γράμματα.

Κι η ονομαστική αναφορά του Κιαπίνι μετά το τέλος των τελικών δεν ήταν τυχαία. Ο Ιταλός βρήκε μια ομάδα με επιλογές… μία και μία και την απογείωσε.

Σε ένα άθλημα που για χρόνια είχε “καθεστώς”, ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε απλά να ανταγωνιστεί — μπήκε να το ανατρέψει. Με απόλυτα στοχευμένες επιλογές και ξεκάθαρη φιλοσοφία, η ομάδα γυναικών έγινε σημείο αναφοράς:

* Πρωταθλήτρια Ελλάδας: 2022, 2023, 2024, 2026.

* Κυπελλούχος Ελλάδας: 2022.

Η επιστροφή των ανδρών στην κορυφή

Στους άνδρες, η πρόκληση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Και όμως, η απάντηση ήρθε με συνέπεια και διάρκεια:

* Πρωταθλητής Ελλάδας: 2022, 2025, 2026 (?).

* Κυπελλούχος Ελλάδας: 2026.

* Λιγκ Καπ: 2022, 2023, 2024.

* Σούπερ Καπ: 2022.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο – όλα περνούν από «κόσκινο»

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά.

Αυτή η κυριαρχία δεν χτίστηκε με εντυπωσιασμούς της στιγμής. Χτίστηκε με αυστηρή αξιολόγηση, πλάνο και απόλυτο έλεγχο σε κάθε επιλογή.

Κάθε προπονητής.

Κάθε παίκτης.

Κάθε παίκτρια.

Όλοι περνούν από το «μικροσκόπιο» του Πανταλέων.

Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Είναι ο χαρακτήρας. Η νοοτροπία. Η ικανότητα να αντέχεις την πίεση της φανέλας του Παναθηναϊκού. Να μπαίνεις στο γήπεδο και να πρέπει να κερδίσεις.

Οι επιλογές αυτές δεν γίνονται για να «βγουν» απλώς. Γίνονται για να δημιουργήσουν σύνολα που έχουν διάρκεια, χημεία και μέταλλο πρωταθλητή. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο αποτέλεσμα.

12 τίτλοι… και συνεχίζει

Το αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας; 12 κατακτήσεις τίτλων μέσα σε αυτό το διάστημα. Δώδεκα φορές ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Δώδεκα φορές που επιβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται για μια καλή συγκυρία, αλλά για μια νέα πραγματικότητα.

Και τώρα;

Οδεύει για το 13ο.

Αν έρθει και το πρωτάθλημα στους άνδρες, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για επιτυχία. Θα μιλάμε για απόλυτη κυριαρχία σε όλα τα επίπεδα του ελληνικού βόλεϊ.

Ο Πανταλέων δεν έκανε απλώς τον Παναθηναϊκό ξανά δυνατό.

Τον έκανε ξανά φόβητρο.

Γιατί πλέον, όποιος στέκεται απέναντι στο «Τριφύλλι», δεν αντιμετωπίζει απλά μια ομάδα. Αντιμετωπίζει ένα σύνολο που έχει χτιστεί με ακρίβεια, με πλάνο και με έναν και μόνο στόχο:

Να κερδίζει. Πάντα.

Με μικρά μπάτζετ και μεγαλύτερα μπάτζετ.

Ο Πανταλέων δεν έφτιαξε απλώς ομάδες. Έφτιαξε χαρακτήρα. Ένωσε τα τμήματα, έδωσε ταυτότητα, επανέφερε το «μέταλλο» που κάνει τον Παναθηναϊκό ξεχωριστό.

Και κάπως έτσι, χωρίς τυμπανοκρουσίες αλλά με διαδοχικά χτυπήματα τίτλων, ο Παναθηναϊκός γκρέμισε το κατεστημένο και ξαναέγραψε την ιστορία.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, κάποιοι απλώς συμμετέχουν.

Και κάποιοι… είναι ο Παναθηναϊκός.

Πανταλέων, Πανταλέων…