Σε ένα ματς που τα είχε όλα, ο ΟΦΗ πέρασε νικηφόρα από την Καλαμάτα με 3-2 σετ, ύστερα από πέντε σετ γεμάτα ένταση, ανατροπές και υψηλό επίπεδο βόλεϊ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Volley League.

Με την έκτη του νίκη στο πρωτάθλημα και τέταρτη μακριά από την έδρα του, ο ΟΦΗ έφτασε τους 20 βαθμούς και διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του για είσοδο στην πρώτη τετράδα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Κρητικούς ήταν ο Πίτου Μάκινεν, που αναδείχθηκε MVP και πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, με πολύτιμες βοήθειες από τους Μολίνα και Μιχαήλοβιτς. Από πλευράς Καλαμάτας, ξεχώρισε ο Μάρκου με 18 πόντους.

Παρά την ήττα, η Καλαμάτα έφτασε τους 13 βαθμούς και παραμένει στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας στο πλευρό τους ένα κατάμεστο γήπεδο και πήραν το πρώτο σετ με 25-22. Ο ΟΦΗ, όμως, αντέδρασε άμεσα, βελτίωσε την υποδοχή και την επίθεσή του και ισοφάρισε σε 1-1, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 25-20.

Στο τρίτο σετ η Καλαμάτα έδειξε ξανά χαρακτήρα. Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων στο φινάλε, οι «λύκοι» κράτησαν το προβάδισμα και έφτασαν στο 25-23, κάνοντας το 2-1 στα σετ και βάζοντας δύσκολα στον ΟΦΗ.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, με την Καλαμάτα να ξεφεύγει προσωρινά χάρη σε δύο συνεχόμενους άσους του Κομητούδη. Ωστόσο, ο ΟΦΗ απάντησε με εντυπωσιακό σερί και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, παίρνοντας το σετ με 30-28 και στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί, αν και βρέθηκε πίσω ακόμη και με 13-9, δεν λύγισε. Με καθαρό μυαλό και αποτελεσματικές επιλογές, ολοκλήρωσε μία σπουδαία ανατροπή και πανηγύρισε μία πολύτιμη νίκη με 3-2 σετ.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κτενάς, Παρατηρητής: Τομαράς, Επόπτες: Γεώργας, Κοσμάς, Γραμματεία: Βλαχούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-11, 21-15, 25-22

2ο σετ: 7-8, 15-16, 18-21, 20-25

3ο σετ: 7-8, 16-12, 21-18, 25-23

4ο σετ: 7-8, 16-15, 19-21, 28-30

5ο σετ: 3-5, 10-8, 12-8, 14-16

*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 9 άσσους, 54 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 42 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 9 άσσους, 56 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 20-25, 25-23, 28-30, 14-16) σε 166'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 6 (1/3 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Μάρκου 18 (16/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λίσν 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 13 (11/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 41% υπ. - 19% άριστες), Κρικ 6 (5/7 επ., 1 μπλοκ), Χόρβαθ 17 (14/27 επ., 3 άσσοι, 48% υπ. - 34% άριστες) / Δαλακούρας (λ, 35% υπ. - 19% άριστες), Μανωλάκης, Παύλου.

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 20 (15/29 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ. - 35% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 11 (6/7 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Μολίνα 19 (17/35 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. - 25% άριστες), Μιχάλοβιτς 18 (15/38 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σταθέλος 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Μίτιτς 3 (3 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 40% υπ. - 33% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Βλαχόπουλος.