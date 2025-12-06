Η ανικανότητα του Ταρνατώρου αντέχεται, όχι όμως η καπηλεία του ονόματος «Νίκος Σαμαράς» σε διοργάνωση ντροπή

Ο «Στρατηγός» για λίγο ξαποσταίνει και πλέον δίνει… παραγγέλματα και στο τάραφλεξ του βόλεϊ. Η ανάλυσή του σήμερα για το Λιγκ Καπ δεν χάνεται.

Ο Νίκος Σαμαράς δεν ήταν απλά ένας αθλητής. Ήταν ο λόγος που χιλιάδες παιδιά γέμισαν τα γήπεδα του βόλεϊ τη δεκαετία του ’90. Όταν ο «Αετός της Ορεστιάδας» σέρβιρε, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ηλεκτριζόταν: 15 χιλιάδες κόσμος φώναζαν το όνομά του. Εκείνη η Εθνική δεν έπαιζε απλά βόλεϊ· έγραφε ιστορία. Και ο Νίκος ήταν το σύμβολο αυτής της εποχής που έκανε γενιές Ελλήνων να ερωτευτούν το άθλημα.

Και τώρα; Το όνομά του έχει δοθεί σε μια διοργάνωση-καρικατούρα που ντροπιάζει κάθε ανάμνηση.

Το League Cup «Νίκος Σαμαράς» 2025 είναι επίσημα η πιο γελοία διοργάνωση του ελληνικού αθλητισμού – και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι καταγεγραμμένη πραγματικότητα.

- Αγώνες κεκλεισμένων των θυρών. Χωρίς να υπάρχει τέτοια εντολή από την ΕΛΑΣ. Η ΕΣΑΠ αποφάσισε ότι ο κόσμος περισσεύει.

- Ο τελικός Παρασκευή 16:45, και μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα κανείς δεν ήξερε σε ποιο γήπεδο θα γίνει. Σοβαρά τώρα;

- Ο ΠΑΟΚ ήρθε Αθήνα για μία εβδομάδα και αναγκάστηκε να ποστάρει ευχαριστίες στον Πανιώνιο επειδή η Λίγκα δεν είχε προβλέψει ούτε μία προπόνηση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

- Στον ημιτελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟ, ενώ ο ίδιος ο Παντελής Ταρνατόρος είχε εγγυηθεί «ειδικές συνθήκες ασφαλείας χωρίς οπαδούς», εμφανίστηκαν 40 ερυθρόλευκοι και έκαναν κανονική κερκίδα. Ε, προφανώς οι «ειδικές συνθήκες» ίσχυαν μόνο για τους υπόλοιπους.

- Στον τελικό; Δέκα (10) άνθρωποι στις εξέδρες. Σε πόλη 6 εκατομμυρίων. Μιλάμε για ρεκόρ Γκίνες.

- Αρχικά ανακοινώθηκε ότι μπορούν να μπουν στο γήπεδο μόνο οι δημοσιογράφοι που θα προτείνουν οι ομάδες.

-Τελικός χωρίς ball boys. Οι παίκτες πέταγαν μόνοι τους την μπάλα στον αντίπαλο για σέρβις, σαν να παίζανε μπιτς βόλεϊ σε κάποια παραλία.

- Κάποια στιγμή έπεσε το ρεύμα στο γήπεδο και ο τελικός… άλλαξε κανάλι στην ΕΡΤ και από την ΕΡΤ2 πήγε στο ΕΡΤFelix.

- Το κερασάκι; Το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια του Μιχάλη Κουντούρη, προέδρου του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για υποκίνηση βίας σε βαθμό πλημμελήματος – και μάλιστα σε προηγούμενο αγώνα που επίσης έφερε το όνομα του Νίκου Σαμαρά.

Παντελή, φτάνει πια.

Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ, συμπεριλαμβανομένων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, μπορεί να αντέξει την ανικανότητά σου. Το όνομα του Νίκου Σαμαρά όμως όχι. Δεν σου ανήκει. Ανήκει στην οικογένειά του, στους φιλάθλους που μεγάλωσαν μαζί του, στα παιδιά που ακόμα ονειρεύονται να γίνουν σαν εκείνον.

Βγάλε το όνομά του από αυτή την κωμωδία που ονομάζεις διοργάνωση. Βάλε το δικό σου ώστε να κλείνεις το μάτι στην ομάδα σου και να τους «πουλάς» μετά ότι εσύ το πήρες. Νισάφι πια κυρ Παντελή.