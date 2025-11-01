Η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 σετ του ΖΑΟΝ στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή έδειξε αποφασιστικότητα και σταθερότητα, φτάνοντας στο πρώτο της τρίποντο, ενώ οι φιλοξενούμενες γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στη μεγάλη κατηγορία.

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Με εξαιρετική άμυνα και αποτελεσματικές επιθέσεις, η Καββαδία ξεχώρισε με διαδοχικούς πόντους και άσους, οδηγώντας την ομάδα στο 25-14.

Στο δεύτερο σετ, ο ΖΑΟΝ αντέδρασε και το παιχνίδι έγινε συναρπαστικό. Οι δύο ομάδες πήγαν πόντο-πόντο, με τον ΖΑΟΝ να παίρνει προβάδισμα (19-22). Ωστόσο, η ΑΕΚ έδειξε ψυχραιμία, ισοφάρισε και στη συνέχεια πήρε το σετ με 27-25, κάνοντας το 2-0.

Στο τρίτο σετ, οι φιλοξενούμενες ξεκίνησαν καλύτερα, όμως η ΑΕΚ ανέβασε στροφές με ένα σερί 7-1 και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα. Οι «κιτρινόμαυρες» διατήρησαν τον έλεγχο και με μπλοκ της Σάβατζ έκλεισαν το ματς με 25-22.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Μιτσής, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Τουκτούκας, Τρίκκα, Γραμματεία: Γκυκού.

Διακύμανση

1ο σετ:8-5, 16-11, 21-14, 25-14

2ο σετ: 8-6, 15-16, 19-21, 27-25

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-16, 25-22

Τα σετ: 3-0 (25-14, 27-25, 25-22)

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 38 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ντιούφ 16 (16/35 επ., 33% υπ.-19% άριστες), Καββαδία 3 (2/6 επ., 1 άσσος), Γιούζκεντς 13 (10/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κυπαρίσση 16 (12/31 επ., 4 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Σάβατζ 6 (3/4 επ., 3 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 50% υπ.-36% άριστες), Κλέπκου, Πολυνοπούλου 4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κοκκότη.

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Τικμανίδου 3 (3/21 επ., 54% υπ.-31% άριστες), Γράβαρη 9 (4/11 επ., 5 μπλοκ), Στογίλκοβιτς 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Μπέκτας 7 (7/16 επ.,24% υπ.-12% άριστες), Κραϊντούμπα 14 (13/43 επ., 1 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 40% υπ.-33% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 2 (2/8 επ.), Νικόλοβα 6 (6/17 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ.-29% άριστες).