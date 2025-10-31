Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Κηφισιά πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή και κέρδισε με 3-1 τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προβλημάτισε και δέχθηκε απρόσμενα την πρώτη ήττα της σεζόν.

Με MVP τον Στάνκοφ, η αθηναϊκή ομάδα σόκαρε τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε την πρώτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα της Volley League, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν έδειξε επηρεασμένη, «χτύπησε» τις αδυναμίες του Δικεφάλου, παρουσιάζοντας διαβασμένη και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Δυναμικό ξεκίνημα Ερνάντεζ και προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του παιχνιδιού, με τους πρώτους πόντους να είναι κυμαίνονται στο ίδιο τέμπο και την μία ομάδα ουσιαστικά να «απαντάει» στο παιχνίδι της άλλης. Με δύο διαδοχικά λάθη των γηπεδούχων και επιτυχημένο μπλοκ, ο Δικέφαλος κατάφερε να πάρει διαφορά τριών πόντων (8-11 και 10-13).

Με τον Ερνάντεζ να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση, οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να διατηρήσουν την διαφορά και να βρεθούν ακόμη και στο +4 (18-22), με τον Κουβανό διαγώνιο να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο σετ, πετυχαίνοντας άσο και κάνοντας το 0-1 με 20-25.

Ισοφάριση για την Κηφισιά με κυρίαρχο Ρανγκέλ

Η Κηφισιά εμφανίστηκε ανανεωμένη στο δεύτερο σετ. Όπως ζήτησε ο Νίκος Ζαλμάς, οι γηπεδούχοι περιόρισαν τα λάθη τους. Μπορεί ο Δικέφαλος να συνέχισε να εμφανίζει το καλό του πρόσωπο και να προηγήθηκε με 7-8 με Κοκκινάκη και Ερνάντεζ, όμως η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε και κεφάλι στο σκορ πήρε η αθηναϊκή ομάδα.

Χάρη σε διαδοχικούς πόντους των Μπάνοφ και Ρανγκέλ, το προβάδισμα άλλαξε χέρια (17-15) με την διαφορά να οδηγείται στο +4 (21-17) για την Κηφισιά, με τον πολύπειρο Βραζιλιάνο κεντρικό να κυριαρχεί στο μπλοκ και τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να βρει απάντηση σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν το δεύτερο σετ με 25-21.

Το μομέντουμ έφερε την ανατροπή

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα δύο, δηλαδή με τις δύο ομάδες να διαβάζουν το παιχνίδι και να οδηγούνται χέρι-χέρι στο σκορ (6-6). Παρόμοιο σκηνικό και μετά το «φράγμα» των 20 πόντων, με την Κηφισιά να είναι εκείνη που πήρε πρώτη διαφορά, αρχικά με τον άσο του Στάνκοφ (13-11) και στη συνέχεια με μπλοκ του Σπυριούνη (18-14).

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να επανέλθει κυρίως ψάχνοντας σκορ από τους Κοκκινάκη και Ερνάντεζ (19-17 και 23-20), όμως η απάντηση από τους γηπεδούχους ήταν άμεση, με τους Κοτσάκη και Μπάνοφ να τιμωρούν τις «ασπρόμαυρες» αμυντικές αδυναμίες και να διαμορφώνουν το 2-1, με 25-20!

Δεν βρήκε τις λύσεις και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος έδειξε σημάδια αντίδραση, μπαίνοντας στο τέταρτο σετ με αποφασιστικότητα (1-3), με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια συνεχώς (4-3 με Μπάνοφ και 6-8 με μπλοκ του Κόλεφ). Ο Μπάνοφ ηγήθηκε και πήρε από το χέρι την Κηφισιά, βάζοντας σε θέση οδηγού την ομάδα του (10-8).

Χωρίς αντίδραση οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι μπήκαν στην τελική ευθεία του σετ χάνοντας με 17-13, όμως γρήγορα μείωσαν σε απόσταση αναπνοής (17-16 με Κάρτεφ, Ερνάντες και άσο του Κοκκινάκη).

Παρόλα αυτά, τα μπλοκ του Μπόρις έδωσαν νέα διαφορά ασφαλείας στην Κηφισιά με 23-18, με τον Μπάνοφ να υπογράφει την πρώτη νίκη της Κηφισιάς, διαμορφώνοντας το 25-20 και το τελικό 3-1!

Τα σετ: 20-25, 25-21, 25-20, 25-20.