Δούκας, Παπασταύρου (ΥΠ.ΕΝ.) και... μπουλντόζες μπαίνουν σε λίγο στον Βοτανικό - Τα επόμενα βήματα

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τις εξελίξεις που πηγαίνουν πλέον "βολίδα" στο γηπεδικό του Παναθηναϊκού.

Όταν προχθές αποκαλύψαμε στο SDNA ότι εκδόθηκε η άδεια εκσκαφών για τον καθαρισμό του οικοπέδου στο οποίο θα κατασκευαστούν στο Βοτανικό οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, σημειώναμε ότι την Παρασκευή θα μπουν στο χώρο και οι μπουλντόζες.

Αυτό θα συμβεί σε λίγη ώρα από τώρα. Και δεν θα... είναι μόνες τους! Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βάλουν με την παρουσία τους εκεί την επίσημη σφραγίδα για την έναρξη της 2ης φάσης του μεγάλου έργου το οποίο θα αλλάξει την ιστορία του Παναθηναϊκού και θα τον "εκτοξεύσει" στο μέλλον. Θα του αλλάξει επίπεδο!

Τα πάντα πλέον πηγαίνουν με πολύ γοργούς ρυθμούς και τώρα έρχονται τα καλύτερα για τους φίλους του τριφυλλιού. Σύμφωνα με το πλάνο το οποίο υπάρχει και τρέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται στο κονσόρτσιουμ των τραπεζών (Alpha Bank και Πειραιώς), το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τα εξής:

- Έκδοση της οικοδομικής άδειας έως το τέλος του 2025.

- Διαγωνισμός από τον οποίο θα προκύψουν οι κατασκευάστριες εταιρείες. Οπως έχουμε πει από το SDNA πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι και αυτό το έργο θα ανατεθεί στην Κοινοπραξία των εταιρειών που δουλεύουν ήδη πυρετωδώς για την ανέγερση του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

- Έναρξη εργασιών για τα γήπεδα του ΑΟ στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

- Μεγάλος στόχος σε ό,τι αφορά την παράδοση των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη ΠΑΟ: Να είναι έτοιμες και να δοθούν τα κλειδιά στους ανθρώπους του ΑΟ μαζί με εκείνα του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2027!