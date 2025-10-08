Βοτανικός-Ερασιτέχνης ΠΑΟ: Βγήκε η άδεια εκσκαφών, μπαίνουν την Παρασκευή οι μπουλντόζες

Ο Βασίλης Βέργης μεταφέρει την τελευταία εξέλιξη.

Η μία θετική εξέλιξη διαδέχεται την άλλη για το μεγάλο πρότζεκτ των γηπεδικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Από το SDNA είχατε ενημερωθεί πρώτοι στις 24 Σεπτεμβρίου ότι εγκρίθηκε η μελέτη από τη ΓΓΑ για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, ότι ξεπεράστηκαν οι όποιες διαφωνίες ανάμεσα στις Τράπεζες και στην ηγεσία του Παναθηναϊκού και ότι όλα πλέον πήραν το δρόμο τους. Κάτι που είχε επιβεβαιώσει μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σήμερα ήρθε η 2η θετική εξέλιξη καθώς εκδόθηκε η άδεια εκσκαφών και την Παρασκευή θα μπουν στο οικόπεδο οι μπουλντόζες για να ξεκινήσουν τον καθαρισμό στον χώρο που προβλέπεται να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Είναι προφανές ότι πλέον άπαντες "τρέχουν". Το επόμενο βήμα θα είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας, ενώ όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο SDNA και αυτό το έργο θα αναλάβει να υλοποιήσει -σε συμφωνία με το κονσόρτσιουμ των τραπεζών- η Κοινοπραξία των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών που ήδη δουλεύει για την ανέγερση του ποδοσφαιρικού γηπέδου.