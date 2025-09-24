Συμφώνησαν: Εγκρίθηκε η μελέτη από τη ΓΓΑ και φουλάρουν για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ στο Βοτανικό

Ο Βασίλης Βέργης έχει τις λεπτομέρειες.

Πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα για το γηπεδικό του Παναθηναϊκού και δη τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Το θέμα που "λίμναζε" εδώ και καιρό, οι διαφωνίες που υπήρχαν και είχαν δημιουργήσει σοβαρές καθυστερήσεις δεν υφίστανται πλέον.

Υπήρξε πλήρης συμφωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και τις τράπεζες και η μελέτη του έργου ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ από την ΓΓΑ (φέρει την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Η σημερινή συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο της Αθήνας σφράγισε τη συμφωνία και όλα πλέον παίρνουν το δρόμο τους.

Εδώ και καιρό ήταν "κοινό μυστικό" ότι Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και κονσόρτσιουμ τραπεζών δεν μπορούσαν να βρουν "κοινό τόπο" για να προχωρήσουν σε υπογραφές και να σταλεί η μελέτη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η πλευρά του προέδρου του τριφυλλιού Δημήτρη Βρανόπουλου επέμεινε σε όλα όσα είχε κρίνει από την πρώτη στιγμή ότι χρειάζονται για να είναι το έργο απόλυτα συμβατό για τις επιθυμίες και τις σύγχρονες ανάγκες των τμημάτων του Ερασιτέχνη και τελικά μπόρεσε να πετύχει το μάξιμουμ των (σημαντικών) απαιτήσεων. Από τη δική τους πλευρά οι Τράπεζες έδειξαν απόλυτη κατανόηση τόσο σε ό,τι αφορά την (σοβαρή, αλήθεια είναι) αύξηση του κόστους όσο και τα τετραγωνικά (περισσότερα των χιλίων) που θα απαιτηθούν για να παραλάβει ο Παναθηναϊκός εγκαταστάσεις ανάλογες της τεράστιας ιστορίας του και βέβαια των αναγκών του.

Πριν από λίγες ημέρες είχε σταλεί στη ΓΓΑ η σχετική μελέτη η οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της. Στη σημερινή συνάντηση στο Δημαρχείο, η πλευρά του Παναθηναϊκού κατέθεσε και τις τελευταίες παρατηρήσεις της οι οποίες έγιναν αποδεκτές, ενώ την Παρασκευή σε νέο μίτινγκ θα διευθετηθούν κάποιες ακόμη λεπτομέρειες.

Το βασικό είναι όμως ότι με την έγκριση της μελέτης μπορεί πλέον το έργο να "ξεκολλήσει" και να προχωρήσει επί της ουσίας. Δηλαδή διαγωνισμός για την ανάθεση. Πάντως οι τράπεζες ενημέρωσαν χθες ότι μιλούν ήδη με την Κοινοπραξία των εταιρειών που κατασκευάζει το ποδοσφαιρικό γήπεδο και προφανώς στρέφονται προς τα εκεί και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Επίσης άμεσα θα ανατεθεί σε εταιρεία η ολοκλήρωση των εκσκαφών στο χώρο.

Σε ό,τι αφορά τον χρονικό ορίζοντα έναρξης των εργασιών καλό είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Οι οποίες θα αναφέρονται, φυσικά, με λεπτομέρειες αναλυτικά στις εγκαταστάσεις (με τετραγωνικά) και στις επόμενες φάσεις μέχρι να μπουν οι μπουλντόζες και σε αυτό το κομμάτι του Βοτανικού, ακολουθώντας τις εργασίες που εδώ και αρκετούς μήνες γίνονται πυρετωδώς για το ποδοσφαιρικό γήπεδο.