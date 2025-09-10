Δύσκολες ώρες για την Εύα Χαντάβα: «Είμαι ασφαλής, αλλά σε κατάσταση σοκ»

Ίσως τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της βιώνει η Εύα Χαντάβα στο Κατμαντού του Νεπάλ, όπου βρίσκεται εγκλωβισμένη εξαιτίας των βίαιων αντικυβερνητικών ταραχών που συγκλονίζουν τη χώρα.

Η διεθνής Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, που είχε ταξιδέψει στο Νεπάλ για να αγωνιστεί με την Καρνάλι Γιασχβίς στο Everest Women’s Volleyball League, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο της και να κρυφτεί μαζί με τις συμπαίκτριές της στο δάσος, φοβούμενες για την ασφάλειά τους.

Η ίδια έστειλε SOS μέσα από τα social media, με ένα μήνυμα που προκάλεσε έντονη ανησυχία: «Δεν είμαι ασφαλής τώρα, καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση».

Η κατάσταση στο Νεπάλ είναι εκτός ελέγχου. Οι δρόμοι του Κατμαντού έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης, με τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς να παίρνουν βίαιη τροπή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, ενώ διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο Κοινοβούλιο και σε κατοικίες πολιτικών προσώπων. Η παραίτηση του πρωθυπουργού Σάρμα Όλι δεν στάθηκε αρκετή για να εκτονώσει την οργή των πολιτών.

Η 35χρονη αθλήτρια, που έχει αγωνιστεί σε όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες αλλά και στο εξωτερικό (Τουρκία, Ιταλία, Βραζιλία κ.ά.), είχε συμφωνήσει να παίξει στο τοπικό τουρνουά διάρκειας δύο εβδομάδων. Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα της βίας, οι διοργανωτές διέκοψαν τους αγώνες και οι αθλήτριες βρέθηκαν ξαφνικά στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης πολιτικής κρίσης.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την αθλήτρια, ενώ, με παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό της.

Η Χαντάβα δήλωσε το βράδυ στα «ΝΕΑ»: «Είμαι ασφαλής, αλλά σε κατάσταση σοκ. Υπήρξαν στιγμές που το μόνο που είχα ήταν η προσευχή».

Το δράμα της Εύας Χαντάβα έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και μεγάλη κινητοποίηση. Όλος ο αθλητικός κόσμος περιμένει με αγωνία νεότερες πληροφορίες για την ασφαλή επιστροφή της στην Ελλάδα.