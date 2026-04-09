Η Hyundai αποκαλύπτει το ηλεκτρικό IONIQ 3 (pic)

Η Hyundai ανακοίνωσε και επίσημα τη συμμετοχή της στη Milano Design Week 2026.

Από τις 21 έως τις 26 Απριλίου, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία σχεδιασμού της μάρκας, με έναν στοχευμένο και απτό τρόπο, στην Torneria Tortona, ένα από τα δημιουργικά κέντρα του ευρωπαϊκού design.

Μέσα από μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τη μοναδική διαδικασία σχεδιασμού της Hyundai. Κάθε πτυχή της εγκατάστασης, με τίτλο «Unfold Story», αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία εσωτερικού και εξωτερικού σχεδιασμού της εταιρείας, προσφέροντας μια σαφή και προσιτή εικόνα της δημιουργικής της προσέγγισης στους συμμετέχοντες της Milano Design Week 2026.

Το «Unfold Story» αναδεικνύει πώς η Hyundai ζωντανεύει το design, ξεκινώντας από ένα φύλλο χαρτιού και καταλήγοντας σε ένα έργο τέχνης κατασκευασμένο από χάλυβα, υπογραμμίζοντας τη μετατροπή των ιδεών σε κινητικότητα μέσω υλικών, χειροτεχνίας και τεχνολογίας.

Παράλληλα, ειδικά εργαστήρια που διοργανώνονται από σχεδιαστές της Hyundai θα επιτρέψουν στους επισκέπτες να εξερευνήσουν τις αρχές που διέπουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρέασαν το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3, το οποίο θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά στο Μιλάνο.

Η Hyundai αποκαλύπτει το IONIQ 3 στη Milano Design Week 2026

Η πρεμιέρα του μοντέλου αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παρουσίας της Hyundai στο Μιλάνο και αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στην εξελισσόμενη σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας. Αντί να παρουσιάσει απλώς ένα αυτόνομο προϊόν, η Hyundai επιλέγει να δείξει πώς τα μελλοντικά της οχήματα προκύπτουν άμεσα από τη συνολική φιλοσοφία σχεδιασμού της.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το IONIQ 3 θα ανακοινωθούν κατά την επίσημη παρουσίασή του στο Μιλάνο. Η εγκατάσταση, το όχημα και τα εργαστήρια συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση — από την ιδέα έως το αντικείμενο — που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Hyundai προσεγγίζει τη μελλοντική κινητικότητα μέσα από τον σχεδιασμό.