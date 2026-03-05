Striker: Το όνομα του νέου Dacia Crossover που αλλάζει τα δεδομένα

Εμπνευσμένο από την παγκόσμια έκφραση «to make a strike» – δηλαδή να πετυχαίνεις τον στόχο, να κάνεις το απόλυτο – το STRIKER εκφράζει την πρόκληση και αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της μάρκας. Είναι ένα όνομα που ηχεί δυνατά και επιβλητικά, αναδύοντας τη στιβαρότητα ενός πολυδιάστατου μοντέλου — του ιδανικού συντρόφου για κάθε ταξίδι.
- STRIKER: ένα δυναμικό όνομα, με αυθεντικό χαρακτήρα Dacia, άμεσα αναγνωρίσιμο χάρη στην κατάληξη «ER».
- Το όνομα αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του ’80 και παραπέμπει στη δύναμη και την ακρίβεια του «strike» — της κίνησης που ρίχνει όλες τις κορίνες στο bowling ή αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.
Όπως και ο σχεδιασμός του νέου crossover κατηγορίας C, που θα αποκαλυφθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου, το STRIKER εκπέμπει απλή, θετική και προσιτή ενέργεια, πιστή στο πνεύμα της Dacia.