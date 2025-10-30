«Ψήνεται» μεταγραφή-βόμβα στο WRC

Η φλόγα για επιστροφή εκεί όπου γνώρισε τη δόξα, φαίνεται πως καίει δυνατά μέσα στον Όττ Τάνακ.

Ο Εσθονός σκέφτεται σοβαρά να ξαναφορέσει τα χρώματα της Toyota Gazoo Racing, της ομάδας με την οποία κατέκτησε το μοναδικό του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και έγινε ο πρώτος που έσπασε την κυριαρχία των Γάλλων Λεμπ και Οζιέ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τάνακ είχε ήδη επαφή με τον Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα, τον αγωνιστικό διευθυντή της Toyota. Οι δύο άνδρες συζήτησαν ανοιχτά το ενδεχόμενο επανένωσης από το 2026, αφού ο Εσθονός δεν έχει ενεργοποιήσει τον όρο που του επιτρέπει να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιό του με τη Hyundai.

Ο ίδιος δείχνει να έχει απογοητευτεί από την εξέλιξη του i20 Rally1, που δεν μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με το Yaris, ενώ γνωρίζει καλά ότι στο τέλος του 2026 η κορεατική φίρμα σχεδιάζει να ρίξει το βάρος της στο WEC, κάτι που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για περαιτέρω εξέλιξη στο WRC.

Η επικοινωνία με τον Λάτβαλα έγινε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Κάλε Ροβάνπερα ότι θα αποχωρήσει από το WRC στο τέλος του 2025. Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι η εξέλιξη αυτή θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για τον Όλιβερ Σόλμπεργκ να πάρει θέση στην εργοστασιακή Toyota, η πιθανή επιστροφή του Τάνακ αλλάζει τα δεδομένα.

Ο Σόλμπεργκ, βλέποντας την κατάσταση, έχει ήδη αρχίσει να συζητά με άλλες ομάδες για το ενδεχόμενο συνεργασίας, καθώς δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα πλήρες πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά και ούτε έχει υπογράψει συμβόλαιο.

Όλα, πάντως, θα εξαρτηθούν και από το φινάλε της φετινής σεζόν. Αν ο Έλφιν Έβανς δεν καταφέρει να πάρει τον τίτλο, στην Toyota δεν αποκλείεται να αναθεωρήσουν συνολικά τη στρατηγική τους. Να περιορίσουν, δηλαδή, το πρόγραμμα των υπόλοιπων οδηγών, ώστε τόσο ο Τάνακ όσο και ο Σόλμπεργκ να έχουν από ένα «δικό τους» Yaris Rally1 για το 2026, ενώ τα υπόλοιπα δύο αυτοκίνητα να μοιράζονται οι Έβανς, Κατσούτα και Παγιάρι.

Και φυσικά, παραμένει ανοιχτό το μεγάλο ερωτηματικό: τι θα αποφασίσει ο Σεμπαστιάν Οζιέ για το 2026. Ο Γάλλος θρύλος μπορεί να έχει περιορίσει τη δράση του, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι έχει πει την τελευταία του λέξη πίσω από το τιμόνι ενός Yaris.