Με Νόρι ο Τζόκοβιτς - Πρώτος major ημιτελικός για Ζαμπέρ (vids)

O 26χρονος Βρετανός, Νο.12 στον κόσμο, λύγισε τον Νταβίντ Γκοφέν (Νο.58) με 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5 σε 3 ώρες και 28 λεπτά και έκλεισε θέση σε οκτάδα Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Δεν θα είναι εύκολη η αποστολή κόντρα στον ασταμάτητο Σέρβο, ωστόσο είναι βέβαιο ότι το Centre Court θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον βοηθήσει! Οι δυο τους αναμετρήθηκαν και πέρυσι στο ATP Finals, όπου ο Νόλε είχε πάρει εύκολη νίκη στα δύο σετ.

Στο μεταξύ, βγήκε και το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών στις γυναίκες, καθώς η Ονς Ζαμπέρ (Νο.2) έκανε την ανατροπή κόντρα στη Μάριε Μπούζκοβα (Νο.66), επικράτησε με 3-6, 6-1, 6-1 και πέρασε σε τετράδα σλαμ για πρώτη φορά στην καριέρα της. Είναι, μάλιστα, η πρώτη Αράβισσα και η πρώτη Βορειοαφρικανή που τα καταφέρνει.

Επόμενη αντίπαλός της είναι η Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, που νωρίτερα άφησε εκτός στα τρία σετ τη Γιούλε Νιμάιερ.

Στους άνδρες το άλλο ζευγάρι θα προκύψει από τα αυριανά ματς Γκαρίν-Κύργιος και Φριτζ-Ναδάλ, ενώ στις γυναίκες θα αναμετρηθούν για τα δύο εισιτήρια Ανισίμοβα-Χάλεπ και Τομλιάνοβιτς-Ριμπάκινα.

"Honestly, I'm speechless!" 📢 Listen to that crowd. It's a dream come true for @cam_norrie at Wimbledon #Wimbledon pic.twitter.com/NZxZ0Hb9Dq

Welcome to the semi-finals, @cam_norrie! 🇬🇧



The Brit is into the final four of a Grand Slam for the first time, beating David Goffin 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/fPM33dGOB9