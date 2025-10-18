Σοβαρός τραυματισμός για τον Ρούνε – Ρήξη αχίλλειου τένοντα στη Στοκχόλμη (vid)

Ο Δανός τενίστας αγωνιζόταν στα ημιτελικά απέναντι στον Ούγκο Ουμπέρ και προηγούνταν με 6-4, 2-2, όταν ένιωσε έντονο πόνο και άρχισε να κουτσαίνει, δείχνοντας πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Η συνέχεια ήταν δύσκολη, με τον Ρούνε να δακρύζει συνειδητοποιώντας το μέγεθος του τραυματισμού του.
Λίγο αργότερα, η μητέρα και μάνατζέρ του, Άνεκε Ρούνε, επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο, ότι ο 21χρονος τενίστας υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα. Όπως ανέφερε, θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις έως έξι μήνες αποθεραπείας, κάτι που σημαίνει ότι η φετινή του σεζόν τελειώνει πρόωρα.