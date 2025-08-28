Η Σαμπαλένκα «λύγισε» την Κουντερμέτοβα και συνεχίζει την υπεράσπιση του US Open

H Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε με 2-0 σετ και την Πολίνα Κουντερμέτοβα και συνεχίζει την υπεράσπιση στο US Open.

H Σαμπαλένκα βρήκε σθεναρή αντίσταση στο 1ο σετ, αλλά ξεπέρασε το εμπόδιο της Κουντερμέτοβα με 7-6 (4), 6-2 και συνεχίζει χωρίς απώλειες την υπεράσπιση του τίτλου της στο US Open.

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου θα αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο τη φιναλίστ του 2021, Λέιλα Φερνάντεζ, που κέρδισε την Έλσα Ζακεμότ με 2-6, 6-3, 6-2.

Στον 3ο γύρο και η Έλενα Ριμπάκινα, που νίκησε την Τερέζα Βελεντόβα με 6-3, 7-6 (7) και θα δώσει ένα πολύ δυνατό τεστ με την Έμα Ραντουκάνου, πρωταθλήτρια του 2021. Η Βρετανίδα, που παίζει και πάλι πολύ καλό τένις, συνέτριψε την Τζάνις Τιέν με 6-2, 6-1.

Και τα υπόλοιπα φαβορί πήραν την πρόκριση, με την Τζέσικα Πεγκούλα να αποκλείει την Άννα Μπλίνκοβα με 6-1, 6-3 και την Τζάσμιν Παολίνι να κερδίζει την Ίβα Γιόβιτς με 6-3, 6-3. Και οι δύο θα έχουν δύσκολες αποστολές στον 3ο γύρο, αφού η Πεγκούλα θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Αζαρένκα και η Παολίνι τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα.