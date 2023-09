Βασίλισσα της Γουαδαλαχάρα η Σάκκαρη! (vids)

Δεν γινόταν να χάσει αυτό το ματς... Η Μαρία Σάκκαρη λύγισε στα δύο σετ την Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ και κατέκτησε στη Γουαδαλαχάρα (WTA 1000) τον δεύτερο και μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της!

Εξαιρετική για άλλη μια φορά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, πήρε τη νίκη επί της 25χρονης Αμερικανίδας (Νο.111) με 7-5, 6-3 σε 1 ώρα και 43 λεπτά και έφτασε στο τρόπαιο χωρίς απώλεια σετ!

Μετά από έξι σερί χαμένους τελικούς (1-7 το συνολικό της ρεκόρ) και... άπειρα επικριτικά σχόλια, η Μαρία κατάφερε να βάλει τέλος στην «ξηρασία» σχεδόν 4.5 ετών και να ανοίξει τον δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Είναι μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα και με πολλές οδυνηρές ήττες, όμως η 28χρονη τενίστρια δεν το έβαλε κάτω. Ακόμα και μετά από το άδοξο αντίο στο US Open, τα κλάματα και τα απογοητευτικά λόγια που ακολούθησαν, η Μαρία αποφάσισε να συνεχίσει τη μάχη της με στόχο να... σώσει τη χρονιά.

Και όχι μόνο το έχει κάνει ήδη με τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της, αλλά πάει τώρα φουλ για το WTA Finals. Ένας στόχος που φάνταζε μακρινό όνειρο στο ξεκίνημα του τουρνουά, όταν στο Νο.16 του Race. Τώρα είναι στο Νο.9 και επειδή πάντα τελειώνει δυνατά τη σεζόν, έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι θα είναι στο Κανκούν στις 29 Οκτωβρίου!

Πέρα από τα φετινά όνειρα, ωστόσο, αυτός ο τίτλος μπορεί να αλλάξει όλη την καριέρα της Μαρίας. Πλέον της έφυγε αυτό το βάρος που είχε εδώ και τέσσερα χρόνια από την κατάκτηση του τροπαίου στο Ραμπάτ και μπορεί να κυνηγήσει περισσότερα.

Διότι αυτό το βάρος τής είχε στερήσει προκρίσεις και νίκες σε τελικούς, χωρίς αμφιβολία. Δούλεψε, όμως, πάνω στην ψυχολογία της (γιατί η δουλειά στο court είναι αναμφισβήτητη) και επιτέλους ήρθαν και τα αποτελέσματα!

Υπήρχε το άγχος και στο σημερινό ματς, όμως κατάφερε να το ξεπεράσει και να δείξει χαρακτήρα όσες φορές πιέστηκε από την αντίπαλό της.

Πήρε πρώτη προβάδισμα στον αγώνα όταν βρέθηκε μπροστά με 2-1, όμως η «πρωτάρα» Ντόλεχαϊντ βρήκε ρυθμό στη συνέχεια και μπόρεσε να επιστρέψει από το 4-2 και να πάρει κεφάλι με 4-5.

Η Μαρία, ωστόσο, δεν έχασε την αυτοκυριαρχία της και με το νέο μπρέικ που σημείωσε στο 5-5, είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το σετ στο επόμενο γκέιμ.

Κλειστό ήταν και το δεύτερο σετ, αλλά η Σάκκαρη είχε πάντα τον έλεγχο. Επιβραβεύτηκε με το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (3-2) και στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν πιο απλά. Έκλεισε, μάλιστα, τον αγώνα στο σερβίς της Ντόλεχαϊντ (5-3), οπότε απέφυγε την νευρικότητα που ενδεχομένως θα είχε όταν θα έπαιρνε εκείνη τις μπάλες στα χέρια της!

Εκτός των άλλων, η Μαρία θα ανεβεί τη Δευτέρα (25/9) στο Νο.6 του κόσμου και πλέον είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει τη σεζόν στο Top 10 για τρίτη σερί σεζόν. Δεν το λες και μικρό επίτευγμα...

Και η Ντόλεχαϊντ, πάντως, θα κάνει άλμα στην παγκόσμια κατάταξη, αφού θα μπει για πρώτη φορά στο Top 50!

Οι πανηγυρισμοί της Σάκκαρη, φυσικά, δεν θα είναι και πολύ... έντονοι, καθώς θα ταξιδέψει άμεσα στην Ιαπωνία, που είναι ο πρώτος σταθμός της στο ασιατικό swing.

Χθες είπε ότι δεν σκέφτεται προς το παρόν το WTA Finals, αλλά θα δώσει μεγάλη μάχη για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Κανκούν. Και ως μεγάλη μαχήτρια, είναι πολύ πιθανό να τα καταφέρει...

This one's yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA — wta (@WTA) September 24, 2023

Simply in a zone tonight 🫡@mariasakkari continuing her dominant form in the second set!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/06fTAqwxrY — wta (@WTA) September 24, 2023