Άφησε εκτός ημιτελικών την Πεγκούλα η Κουντερμετόβα (vid)

Πετυχαίνοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη της στα τρία σετ, η 26χρονη Ρωσίδα (Νο.13) επικράτησε της περσινής φιναλίστ (Νο.3) με 6-4, 0-6, 6-4 σε 2 ώρες και 5 λεπτά και θα περιμένει να μάθει ποια παίκτρια θα αντιμετωπίσει αύριο (4/5) στην τετράδα.

Η αντίπαλός της θα προκύψει από το βραδινό ματς ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Πέτρα Μάρτιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κουντερμετόβα φτάνει στα ημιτελικά τουρνουά αυτού του επιπέδου για πρώτη φορά μετά από 25 προσπάθειες.

Θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν αύριο Μαρία Σάκκαρη και Αρίνα Σαμπαλένκα.

Sealed with an ace 💥@V_Kudermetova reaches the semifinals in Madrid with a 3-set victory over Pegula and awaits the winner of Swiatek/Martic!#MMOPEN pic.twitter.com/DhwyVWTswl