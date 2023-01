Ο Νόλε Θα παίξει στο US Open

Ο Σέρβος φυσικά θα μπορεί να παίξει σε όλα τα τουρνουά της αμερικανικής hardcourt σεζόν του καλοκαιριού, δηλαδή στο Masters του Σινσινάτι και όπου αλλού επιλέξει να κάνει προετοιμασία για το αμερικάνικο Grand Slam. Το άλλο Masters εκείνης της περιόδου γίνεται στον Καναδά, που δεν έχει κάνει ακόμα αντίστοιχη ανακοίνωση, αλλά λογικά θα ακολουθήσει τις ΗΠΑ.

Στο Αμερικανικό Όπεν ο Νόλε έχει να κερδίσει από το 2018, αφού ένα χρόνο μετά είχε τραυματιστεί και εγκατέλειψε, στον 4ο γύρο ενάντια στον Σταν Βαβρίνκα, το 2020 είχε αποβληθεί και αποκλείστηκε με default ξανά στον 4ο γύρο, ενάντια στον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και το 2021 είχε ηττηθεί στον τελικό από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ..

Να σημειωθεί πως η ημερομηνία της άρσης του μέτρου για τα μη εμβολιασμένα άτομα είναι η 11η Μαΐου, το οποίο σημαίνει πως χάνει δυο πρώτα Masters της χρονιάς, που θα γίνουν τον Μάρτιο, στο Indian Wells και στο Μαϊάμι.

Good news for Novak Djokovic: the American government said on Monday that all covid-19 emergency measures will end on May 11, meaning the Serbian will have a green light to enter the country after that — US Open (and Cincinnati, etc) now possible.