Η ελληνική ομάδα αποχαιρετά με τις καλύτερες αναμνήσεις το Μισάτο

Ως ένδειξη φιλίας, αλληλεγγύης και ειρήνης, ο Δήμαρχος της πόλης και ο τεχνικός διευθυντής, Χρήστος Μελέτογλου, φύτεψαν μια ελιά. Ο Μελέτογλου, στη σύντομη ομιλία του, ευχαρίστησε τον Δήμο Μισάτο για τη ζεστή φιλοξενία και τη στήριξη σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο Δήμαρχος του Μισάτο και τοπικοί φορείς εξέφρασαν για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και τον σεβασμό τους προς τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, καθώς και σε όλα τα μέλη της αποστολής. Ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλούς αγώνες και νίκες στους αθλητές και διαβεβαίωσε πως το Μισάτο θα αποτελεί πάντα σύμμαχο της ελληνικής ομοσπονδίας στίβου. Τα μέλη της αποστολής στη συνέχεια έλαβαν αναμνηστικά δώρα και φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά που βρέθηκαν στο στάδιο.





Οι πολίτες του Μισάτο, για οχτώ μέρες, αγκάλιασαν την ελληνική ομάδα και έδειξαν όχι μόνο την αγάπη τους, αλλά και τον θαυμασμό και την εκτίμησή τους προς τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Κάθε απόγευμα, φίλοι του στίβου ήταν στις εξέδρες του σταδίου και παρακολουθούσαν τις προπονήσεις των αθλητών μας.

Οι προπονήσεις συνεχίστηκαν κανονικά για τα μέλη της ομάδας μας, με τον Μίλτο Τεντόγλου να μπαίνει στο σκάμμα για μία από τις τελευταίες δυνατές προπονήσεις του πριν τον προκριματικό του μήκους (Δευτέρα 15/9).

Τα πρώτα της άλματα στην Ιαπωνία έκανε η πρωταθλήτρια του τριπλούν Οξάνα Κορένεβα, ενώ με βολές συνέχισαν το πρόγραμμά τους ο Κώστας Ζάλτος και ο Άγγελος Μαντζουράνης. Ημέρα ρεπό ήταν η σημερινή για αρκετά από τα μέλη της ομάδας.

Η πόλη του Μισάτο υπήρξε για εννέα ημέρες το καταφύγιο της ελληνικής αποστολής. Αθλητές και αθλήτριες προσαρμόστηκαν ομαλά στις καιρικές συνθήκες της χώρας και πραγματοποίησαν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους σε ένα ιδανικό προπονητικό κέντρο.

Οι Ιάπωνες που βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας έκαναν τα πάντα για να λύσουν μικρά και μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας, πάντα με χαμόγελο και καλή διάθεση. Ο πιο κοντινός άνθρωπος στην ελληνική αποστολή ήταν ο Ρίο. Ζει στην Ελλάδα, μιλάει ελληνικά και έτρεξε όλο το πρακτικό κομμάτι της προετοιμασίας: από την εγκατάσταση και το ξενοδοχείο μέχρι το φαγητό και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Ήταν συνεχώς δίπλα σε αθλητές και προπονητές, πρόθυμος να βοηθήσει σε όλα. Με τη θετική του στάση έγινε πραγματικά ένας ουσιαστικός συνεργάτης για την ομάδα. Ο ίδιος άνθρωπος ήταν δίπλα στην ομάδα και στους Ολυμπιακούς του 2021.

Η ομάδα θα κάνει το πρωί της Πέμπτης την προπόνησή της και στη μία το μεσημέρι θα αναχωρήσει για το Τόκιο, προκειμένου να καταλύσει στο ξενοδοχείο των αγώνων. Πρόκειται για ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα που φιλοξενεί 2.203 αθλητές και αθλήτριες από όλες τις 198 χώρες που μετέχουν στη διοργάνωση.

Τα μέλη της ομάδας θα παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους και στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της εθνικής ομάδας, παρουσία της προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα. Στο Τόκιο θα φτάσουν την Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο και ο Δημήτρης Παυλίδης, τα δύο τελευταία μέλη της ελληνικής ομάδας.