Ο Παναθηναϊκός γύρισε ενώ έχανε στα 40’’ με 8-10, ισοφάρισε στα 4’’ αλλά δέχθηκε γκολ στην εκπνοή μετά από τάιμ άουτ και πλέον θέλει ανατροπή στη ρεβάνς με τη Γιαντράν Σπλιτ μετά το τελικό 10-11.

Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει μια επική ανατροπή, καθώς βρισκόταν πίσω στο σκορ σε όλη την διάρκεια του αγώνα, αλλά η Γιαντράν Σπλιτ με γκολ του Μπούτιτς στα 4 δευτερόλεπτα πήρε τη νίκη με 10-11 στο κατάμεστο Σεράφειο.

Πλέον ο Παναθηναϊκός χρειάζεται νίκη στην ρεβάνς που θα διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο (28/3), στην Κροατία.

Η Γιαντράν ήταν αυτή που πήρε γρήγορο προβάδισμα με 2 γκολ (0-2). Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνα του και την επίθεση του, με τέρμα του Γκιουβέτση ισοφάρισε σε 2-2 το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Γιαντράν προηγήθηκε ξανά (2-3) με τον Μάτκοβιτς. Όμως ο Παναθηναϊκός πήρε για πρώτη φορά... κεφάλι στο σκορ (4-3) καθώς ο Μπανίσεβιτς ευστόχησε από κοντινή θέση με παίκτη παραπάνω. Ο Κράγκιτς έκανε το 4-4, αλλά το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά (5-4).

Η Γιαντράν ισοφάρισε αρκετά γρήγορα στο τρίτο οκτάλεπτο (5-5) και έκανε την ανατροπή στο 5-6 με νέο γκολ από τον Μάτκοβιτς. Ο Κοπελιάδης από κοντινή θέση έφερε το σκορ στα ίσα (6-6), αλλά οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 6-7 με το 5ο προσωπικό γκολ του Μάτκοβιτς.

Ο Κοπελιάδης ισοφάρισε (7-7) στην πρώτη επίθεση του τέταρτου οκταλέπτου και με δική του εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά (8-7). Ο Μάτκοβιτς με 2 σερί του γκολ ανέτρεψε υπέρ της Κροατικής ομάδας το σκορ (8-9). Ο Μπερεχούλακ ανέβασε την απόσταση σε +2 (8-10). Όμως οι «πράσινοι» δεν πτοήθηκαν, μειώνοντας αρχικά με τον Σκουμπάκη (9-10) και ισοφαρίζοντας σε 10-10 με σκόρερ τον Κοπελιάδη. Ο προπονητής της Γιαντράν πήρε time out στα 4 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα, ώστε να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση. Ο Μπούτιτς ευστόχησε από τα 6 μέτρα, διαμορφώνοντας το τελικό 10-11.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-2, 1-3, 4-4.

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

Γιαντράν Σπλιτ (Τζ. Μαρέγια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς, Κράγκιτς, Ραντάν, Μπουτίτς, Πεϊκοβιτς, Κούρκοβιτς, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ, Νέμετ, Φάτοβιτς, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέιτς.