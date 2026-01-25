Η Σερβία ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης Ανδρών μέσα στο κατάμεστο Beogradska Arena του Βελιγραδίου. Οι οικοδεσπότες επικράτησαν της Ουγγαρίας με 10-7 στον μεγάλο τελικό.

Ο τελικός ήταν αμφίρροπος και γεμάτος ένταση, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ (5-5). Η Σερβία, ωστόσο, βρήκε ρυθμό στο δεύτερο μισό του αγώνα, «έσφιξε» την άμυνά της και με καθοριστικές επιθετικές λύσεις άρχισε να χτίζει το προβάδισμα που της χάρισε τελικά τον τίτλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πλάβι» ήταν ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 11 αποκρούσεις σε 18 τελικές προσπάθειες της Ουγγαρίας. Οι φίλαθλοι τον αποθέωσαν στο φινάλε με ιαχές «MVP», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη σπουδαία αυτή επιτυχία. Στην επίθεση, ο Ντούσαν Μάντιτς ήταν καθοριστικός, «σφραγίζοντας» τη νίκη με δυνατό σουτ στα τελευταία λεπτά.

Με αυτή τη νίκη, η Σερβία διαδέχθηκε την Ισπανία στον ευρωπαϊκό θρόνο και κατέκτησε τον ένατο τίτλο της ιστορίας της, ενώ παράλληλα πανηγύρισε το έκτο χρυσό μετάλλιο από το 2006 και μετά, από τότε δηλαδή που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη χώρα μετά τον διαχωρισμό της από το Μαυροβούνιο. Ήταν επίσης η τρίτη φορά που κατακτά το τρόπαιο σε διοργάνωση την οποία φιλοξενεί στο Βελιγράδι.

Αγωνιστικά, η Σερβία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 3-2 στο πρώτο οκτάλεπτο, με τον Λούκιτς να ξεχωρίζει. Η Ουγγαρία αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, πήρε προσωρινά το προβάδισμα με γκολ των Γιάνσικ και Βίγκβαρι, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ένα γκολ του Μάντιτς από τα έξι μέτρα και ένα του Μαρτίνοβιτς σε παίκτη παραπάνω έδωσαν «αέρα» δύο τερμάτων στη Σερβία (7-5), με την Ουγγαρία να μειώνει λίγο αργότερα. Στην τελευταία περίοδο, όμως, η άμυνα των Σέρβων και οι μεγάλες επεμβάσεις του Γκλούσατς δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης.

Οι Ούγγροι έμειναν επιθετικά χωρίς λύσεις, αδυνατώντας να εκμεταλλευτούν τον παίκτη παραπάνω, ενώ ένα πέναλτι που κέρδισε η Σερβία και εκτέλεσε εύστοχα ο Μάντιτς για το 8-6 έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι τελικά επικράτησαν με 10-7.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό με σκορ 12-5 κόντρα στην Ιταλία.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1.

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς 4, Στραχίνια Ράσοβιτς, Ραντγιέλοβιτς, Λάζιτς 1, Ντράσοβιτς 1, Νίκολα Γιάκσιτς, Βίτσο 1, Ντέντοβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Βίκτορ Ράσοβιτς, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς 1, Λούκιτς 2.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ, Άκος Νάγκι 1, Βίνσε Βίγκβαρι, Άνταμ Νάγκι, Φέκετε 1, Τάτραϊ, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βάργκα 1.