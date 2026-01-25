Η Εθνική Ανδρών τα κατάφερε! Με μια εμφάνιση γεμάτη πάθος και αποφασιστικότητα, επικράτησε για δεύτερη φορά της Ιταλίας, αυτή τη φορά στον μικρό τελικό, με σκορ 12-5 και κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Οι διεθνείς μας, παρά την κόπωση και την απογοήτευση από τον ημιτελικό με την Ουγγαρία, μπήκαν στο νερό αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να χαθεί και το απέδειξαν σε κάθε φάση, σε κάθε άμυνα και σε κάθε γκολ, σφραγίζοντας μια ιστορική νίκη και το χάλκινο μετάλλιο.

Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και στον μικρό τελικό με την Ιταλία μίλησαν ξεκάθαρα υπέρ της Ελλάδας. Οι «ατζούρι» ολοκλήρωσαν το ματς με μόλις 5 γκολ σε 29 τελικές προσπάθειες (17,2%), την ώρα που η Εθνική ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική, πετυχαίνοντας 12 τέρματα σε 30 σουτ (40%).

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάνος Ζερδεβάς, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του με το εθνόσημο, καταγράφοντας 11 αποκρούσεις σε 16 τελικές προς την εστία (68,8%) και βάζοντας «στοπ» στις περισσότερες ιταλικές επιθέσεις.

Επτά μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, η Ελλάδα πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική διάκριση, φτάνοντας πλέον τα 18 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Σε επιθετικό επίπεδο, ξεχώρισε ο Αργυρόπουλος με τέσσερα γκολ, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή των Γκιουβέτση, Κάκαρη και Καλογερόπουλου, που πέτυχαν από δύο τέρματα ο καθένας.

Ο Κώστας Κάκαρης αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Ο Έλληνας φουνταριστός πέτυχε δύο τέρματα, ενώ η συνολική του παρουσία, τόσο όσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού.

Το ματς

Η Ελλάδα μπήκε ιδανικά στον μικρό τελικό, κερδίζοντας το πρώτο σπριντ και επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Ο Γκιουβέτσης άνοιξε το σκορ εκμεταλλευόμενος αποβολή του Φερέρο, ενώ λίγο αργότερα ο Κάκαρης με εντυπωσιακό τελείωμα έκανε το 2-0. Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει και βρήκε ακόμη δύο τέρματα με τον Αργυρόπουλο, φτάνοντας στο 4-0. Η Ιταλία μείωσε προσωρινά με εύστοχο πέναλτι του Φερέρο, όμως το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Εθνική να προηγείται 4-1, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Η Ελλάδα συνέχισε στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό και στο δεύτερο οκτάλεπτο, κυριαρχώντας απόλυτα σε άμυνα και επίθεση. Με τον Μάνο Ζερδεβά να πραγματοποιεί διαδοχικές εντυπωσιακές επεμβάσεις, η Ιταλία δυσκολευόταν να βρει λύσεις απέναντι στην εξαιρετική ελληνική άμυνα.

Η Εθνική αύξησε κι άλλο τη διαφορά, με τον Παπαναστασίου να σκοράρει με εντυπωσιακό τρόπο και τον Καλογερόπουλο να βρίσκει δίχτυα δύο φορές, εκμεταλλευόμενος την καλή κυκλοφορία της μπάλας και τα αριθμητικά πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα έφτασε γρήγορα στο 7-1, βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη.

Η Ιταλία κατάφερε να μειώσει μόνο στην εκπνοή του χρόνου, με το σκορ στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου να διαμορφώνεται σε 7-2 υπέρ της Ελλάδας.

Η Ελλάδα συνέχισε να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και στο τρίτο οκτάλεπτο, με την άμυνα και τον Ζερδεβά να αποτελούν και πάλι τη βάση της κυριαρχίας της. Με το σκορ στο 7-2, ο Κάκαρης πέτυχε ένα τρομερό γκολ με γυριστό στη λήξη του χρόνου επίθεσης, διαμορφώνοντας το 8-2.

Λίγο αργότερα, ο Γκιουβέτσης σκόραρε με οριακό σουτ που επικυρώθηκε μετά από έλεγχο VAR για το 9-3, ενώ η Ιταλία μείωσε προσωρινά με τον Κοντέμι. Η Εθνική όμως απάντησε άμεσα, με τον Νικολαΐδη να βρίσκει δίχτυα από κοντά, ανεβάζοντας το σκορ στο 10-3.

Παρά τα γκολ των Ιταλών προς το τέλος του οκταλέπτου, η Ελλάδα διατήρησε τον έλεγχο, με τον Ζερδεβά να πραγματοποιεί ξανά μεγάλες επεμβάσεις. Το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να προηγείται 10-4, βάζοντας γερές βάσεις για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Η Ελλάδα μπήκε στο τελευταίο οκτάλεπτο με απόλυτο έλεγχο του αγώνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Με συγκέντρωση στην άμυνα και ψυχραιμία στην επίθεση, η Εθνική διατήρησε τη μεγάλη διαφορά, περιορίζοντας κάθε προσπάθεια της Ιταλίας να επιστρέψει στο ματς.

Ο Αργυρόπουλος βρήκε ξανά δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ στο 11-4 και στη συνέχεια στο 12-5, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση και φτάνοντας τα 26 γκολ στη διοργάνωση. Παρά τα τελευταία γκολ των Ιταλών, η ελληνική άμυνα παρέμεινε συμπαγής μέχρι το τέλος, με τους διεθνείς μας να διαχειρίζονται ιδανικά τον χρόνο και το προβάδισμά τους.

Το τελικό σκορ 12-5 υπέρ της Ελλάδας σφράγισε μια ιστορική βραδιά, με την Εθνική Ανδρών να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο και να γράφει τη λαμπρότερη σελίδα της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 2-3, 1-2

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.