Αλλαγή δεδομένων: Κανονικά στον πάγκο της Εθνικής ο Θοδωρής Βλάχος στον μικρό τελικό!

Μέσα στην πίκρα του αποκλεισμού από την Ουγγαρία, έρχεται μια ευχάριστη είδηση για την Εθνική Πόλο Ανδρών, αφού ο Θοδωρής Βλάχος θα καθίσει κανονικά στον πάγκο της «γαλανόλευκης» στον μικρό τελικό.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής στο φινάλε του αγώνα με την Ουγγαρία αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή, κάτι που σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να καθίσει στον πάγκο της Εθνικής στον μικρό τελικό με αντίπαλο την Ιταλία.

Τελικά, ωστόσο η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος δεν μέτρησε και δεν καταγράφηκε από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνος, έτσι ο προπονητής της «γαλανόλευκης» θα κοουτσάρει κανονικά στον μικρό τελικό απέναντι στην Ιταλία.

Μια θετικότατη εξέλιξη για την Εθνική Ελλάδος, που θα παλέψει για το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχοντας κανονικά τον αρχιτέκτονα των επιτυχιών των τελευταίων χρόνων στον πάγκο της.