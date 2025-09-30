Κάποιος να τους πει ότι δεν έχουμε 2020 - Η μία χώρα που ζει ακόμα σε καραντίνα

Όλος ο κόσμος έχει επιστρέψει στην κανονικότητα – εκτός από μία χώρα που... αρνείται να βγει από την καραντίνα!

Πέντε χρόνια μετά την πανδημία, με μάσκες, lockdowns και κλειστά σύνορα να είναι πια ιστορία, το Αζερμπαϊτζάν κρατά ακόμα τα χερσαία του σύνορα κλειστά. Ναι, καλά διάβασες: η είσοδος/έξοδος από τη χώρα γίνεται μόνο αεροπορικώς, και το μέτρο θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι 1η Ιανουαρίου 2026!

Ενώ κάθε άλλη χώρα έχει προχωρήσει, το Μπακού συνεχίζει σαν να ζει στο 2020. Επισήμως, το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται "για λόγους πρόληψης", όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν πίσω από την υγειονομική πρόφαση ένα πιο πολιτικό μήνυμα απομόνωσης.

Μάλιστα, για να φιλοξενήσει αγώνες F1, το Αζερμπαϊτζάν έκανε «εξαίρεση» και άνοιξε τις πύλες του σε τουρίστες και προσωπικό – αλλά μόνο για λίγο.

Την ώρα που ο υπόλοιπος πλανήτης προχωρά, το Αζερμπαϊτζάν επιλέγει να μένει πίσω. Μοναδικό φαινόμενο ή σιωπηρό statement; Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένει η τελευταία χώρα στον κόσμο σε «καραντίνα».

Πηγή: ethnos.gr