Στο Σούλι οι πρώτες μοτοσυκλετιστικές διαδρομές ορεινού τοπίου στη χώρα - Οι τρεις διαδρομές

Τις πρώτες οργανωμένες μοτοσικλετιστικές διαδρομές στην Ελλάδα σε ορεινό τοπίο διαμορφώνει ο Δήμος Σουλίου, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και την ενίσχυση του τουρισμού της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται τρεις διαδρομές, οι οποίες θα έχουν σήμανση για την ασφάλεια των μοτοσικλετιστών, θα περνούν από αξιοθέατα της περιοχής και μουσεία και θα υπάρχουν σε διάφορα σημεία κιόσκια για ξεκούραση των αναβατών, για να φορτίσουν τα κινητά τους, για να απαθανατίσουν το πολύ όμορφο ορεινό τοπίο αλλά και για να συλλέξουν πληροφορίες για τον Δήμο Σουλίου μέσω ειδικών εφαρμογών για κινητές συσκευές.

Οι διαδρομές θα διέρχονται από δάση και ποτάμια και θα έχουν σημαντική υψομετρική διαφορά μεταξύ των διαφόρων σημείων τους, με το υψηλότερο να βρίσκεται στα 700 μέτρα ύψος.

Οι τρεις μοτοσικλετιστικές διαδρομές που θα διαμορφωθούν είναι οι εξής:

-Πάσο Πλακωτής: Νεράιδα – Πολύδροσο – Βροσίνα (Παλαιά Εθνική Οδός Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων)

-Πάσο Παραμυθιάς: Νεράιδα – Παραμυθιά – Γλυκή (Εθνική Οδός 19)

-Πάσο Σουλίου: Γλυκή – Σούλι (Κάστρο Κιάφας, Επαρχιακή Οδός)

Σε συνεργασία με μοτοσικλετιστές

Όπως αναφέρει στο ethnos.gr ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης, τη διαμόρφωση των ειδικών ορεινών διαδρομών ζήτησαν από τον Δήμο Σουλίου η Μοτοσικλετιστική Λέσχη Θεσπρωτίας (ΜΟΛΕΘΕ) και η Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΜΟΤΟΕ), αφού είδαν ότι η περιοχή και το ανάγλυφό της πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

«Ήρθαν οι μοτοσικλετιστές, μας έκαναν την πρόταση και εμείς ήμασταν απολύτως πρόθυμοι να υλοποιήσουμε την ιδέα τους και να καινοτομήσουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόσφατα λάβαμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και με μηχανικούς βγάλαμε το πλάνο και θεσμοθετήσαμε τις τρεις διαδρομές. Η μία θα είναι μήκους εβδομήντα χιλιομέτρων και οι άλλες δύο μήκους περίπου τριάντα χιλιομέτρων.

Ήδη ξεκινήσαμε τη διαμόρφωση των διαδρομών, με την τοποθέτηση των πινακίδων, στα σημεία που μας υποδεικνύουν οι μοτοσικλετιστές. Οι διαδρομές περνούν από βουνά, ποτάμια και διάφορα πολύ όμορφα ορεινά τοπία. Το επόμενο διάστημα θα κάνουμε τα εγκαίνια των διαδρομών και πιστεύω ότι αυτά θα προσελκύσουν πολύ κόσμο», λέει στο ethnos.gr ο κ. Ντάνης.

Ο ίδιος εκφράζει την αισιοδοξία του ότι οι μοτοσυκλετιστικές διαδρομές θα ενισχύσουν τον εναλλακτικό τουρισμό, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των επισκεπτών της περιοχής.

«Είμαστε ένας μικρός δήμος και κάνουμε, ό,τι μπορούμε, χωρίς να έχουμε τους απαραίτητους πόρους, για να προχωρήσουμε σε καινοτόμες δράσεις και έτσι να ενισχύσουμε τον τουρισμό στην περιοχή μας,. Πιστεύω ότι οι μοτοσυκλετιστικές διαδρομές θα προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή μας και στο πλαίσιο αυτό βρίσκομαι ήδη σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και άλλους επιχειρηματίες του τουρισμού.



Αντίστοιχες μοτοσικλετιστικές διαδρομές δεν υπάρχουν στη χώρα και χρειαζόμαστε τη στήριξη της Πολιτείας με κάποιες επιχορηγήσεις, ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας», τονίζει ο κ. Ντάνης.

Να σημειωθεί ακόμα ότι πριν από λίγες ημέρες, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Σουλίου, στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα στην Παραμυθιά, διοργανώθηκε, σε συνεργασία με τον δήμο, δράση του πανελλήνιου πρωταθλήματος 4Χ4, η οποία για ένα τριήμερο προσέλκυσε πολύ κόσμο από ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: ethnos.gr