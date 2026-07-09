MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γκάφα ολκής του Μακρόν με τη σύζυγο του Ερντογάν

0
Τουλάχιστον αμήχανο. Έτσι χαρακτηρίζουν σε Τουρκία και Γαλλία το λάθος του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν κατά την παρουσία του στην Τουρκία.

Διαβάστε για την γκάφα ολκής του με την σύζυγο του Ερντογάν με ένα κλικ στο Instanews.gr

 

Γκάφα ολκής του Μακρόν με τη σύζυγο του Ερντογάν