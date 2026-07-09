Γκάφα ολκής του Μακρόν με τη σύζυγο του Ερντογάν

Τουλάχιστον αμήχανο. Έτσι χαρακτηρίζουν σε Τουρκία και Γαλλία το λάθος του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν κατά την παρουσία του στην Τουρκία.

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