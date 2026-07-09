Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Γκάφα ολκής του Μακρόν με τη σύζυγο του Ερντογάν 09-07-2026 16:05 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τουλάχιστον αμήχανο. Έτσι χαρακτηρίζουν σε Τουρκία και Γαλλία το λάθος του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν κατά την παρουσία του στην Τουρκία. Διαβάστε για την γκάφα ολκής του με την σύζυγο του Ερντογάν με ένα κλικ στο Instanews.gr Άλλα περίμενε ο Μητσοτάκης: Τι ποσοστό έδειξε για το κόμμα Σαμαρά η κρυφή δημοσκόπηση που έκανε βουλευτής της ΝΔ instanews.gr Λίγοι την πίστεψαν: Το μεγάλο αουτσάιντερ του Μουντιάλ που μπορεί να φτάσει ως το τέλος menshouse.gr «Είναι βαρετό, αλλά έχει ένα προσόν»: Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για το πολυσυζητημένο σπίτι του Τσίπρα στο Σούνιο dailymedia.gr Ο ευσεβής πόθος του Μαξίμου για τον Αντώνη Κανάκη dailymedia.gr Η πιο ελκυστική περίπτωση στη λίστα του ΠΑΟ με τα 8αρια menshouse.gr Τα γαλλικά κλειδιά του Παναθηναϊκού και το δίκιο του Μπαρτζώκα menshouse.gr Το 99% κάνει κάτω από 5/10: Περνάς τη βάση στο κουίζ γεωγραφίας ανώτατης δυσκολίας που πατώνουν όλοι; menshouse.gr Έψαχναν όλοι να τον βρουν: Ποιος βρίσκεται τελικά πίσω απ’ τα βιντεάκια του Αντώνη Σαμαρά που έγιναν viral instanews.gr Γκάφα ολκής του Μακρόν με τη σύζυγο του Ερντογάν SHARE