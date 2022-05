We will always have Paris! (part IΙ)

22 τελικοί. Όλοι έμειναν στην ιστορία για κάτι που συνέβη. Ή για κάτι που δεν συνέβη. Μια στιγμή, ένα ρεκόρ, ένα σκορ, ένα γκολ, τη νικήτρια ομάδα ή την ηττημένη ομάδα. Έξι δεκαετίες γεμάτες τελικούς… Κάθε δεκαετία με τα δικά της δεδομένα, με τις δικές της συνήθειες, με τους δικούς της ήρωες, με το δικό της χρώμα. Και το Παρίσι; Το Παρίσι είναι η αφορμή… Από τον πρώτο τελικό το 1956 μέχρι και τον φετινό που θα διεξαχθεί ξανά εκεί, η πόλη του Φωτός έρχεται να δώσει κινηματογραφικό χαρακτήρα στην περιήγησή μας. Κάθε πόλη μια ιστορία. Κάθε τελικός μία ταινία…

Οι δεκαετίες 1950-1980

Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα! Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά το 1956, η Αθήνα είναι σε θέση να υποδεχτεί τον πρώτο της τελικό. Στις 25 Μαΐου του 1983, το νεόδμητο τότε Ολυμπιακό Στάδιο, μπροστά σε 72.000 θεατές, η Γιουβέντους θα ηττηθεί από το Αμβούργο και έπειτα από έξι συνεχόμενα κύπελλα που κατακτήθηκαν από αγγλικές ομάδες, το τρόπαιο θα επιστρέψει Γερμανία. Πώς; Με ένα εκπληκτικό γκολ του Φέλιξ Μάγκατ στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα γκολ που γίνεται ακόμα πιο νοσταλγικό και εκπληκτικό με την περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη.