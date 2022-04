Παναθηναϊκός: Ισπανικά… μάτια για τον Αϊτόρ στo «clasico» της Λεωφόρου

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τις επισκέψεις…by Spain στο ντέρμπι των «αιωνίων» και με επίκεντρο τον 26χρονο μεσοεπιθετικό του «τριφυλλιού».

Φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του έβαλε ο Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα στο ντέρμπι των «αιωνίων» το βράδυ της Κυριακής (17/4) στη Λεωφόρο (Παναθηναϊκός Vs Ολυμπιακός).

Ο Ισπανός εξτρέμ σημείωσε το γκολ που έκρινε το «clasico» και χάρισε τη νίκη στο «τριφύλλι» κι έτσι προσέθεσε έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των εξαιρετικών φετινών εμφανίσεων του.

Το κοντέρ του 26χρονου ποδοσφαιριστή γράφει πλέον 8 γκολ και 8 ασίστ σε συνολικά 30 παιχνίδια .

Κι ακριβώς η επίδοση σε συνδυασμό με τις σταθερά top παρουσίες του, αυτομάτως τον καθιστούν έναν από τους πολυτιμότερους – αν όχι τον MVP – της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σεζόν που διανύουμε.

Τα έργα και οι ημέρες του Αϊτόρ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ταξιδεύουν κι εκτός Ελλάδας.

Στον ισπανικό ποδοσφαιρικό χάρτη υπάρχουν κλαμπ που έχουν στρέψει τις κεραίες προς τα πάνω του από το περασμένο καλοκαίρι κι έπειτα από την διερευνητική κρούση που έκαναν εκείνη την περίοδο για την απόκτησή του, σε ένα τότε άσχημο…φεγγάρι της θητείας του στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του SDNA ισπανικά…μάτια βρέθηκαν στο «Απόστολος Νικολαϊδης» το βράδυ της Κυριακής (18/4) και παρακολούθησαν δια ζώσης τον Αϊτόρ να «σουβλίζει» τον Ολυμπιακό και με δικό του γκολ να δίνει τη νίκη στον Παναθηναϊκό.

By the way, ίσως για αυτά τα ισπανικά...μάτια να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή. Άλμπερτ Μποτίνες που διατηρεί το χαρτοφυλάκιο του στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Σημειωτέων πάντως πως στα ισπανικά…μάτια που έκαναν check in (με επίσημο ρεζερβέ ή και ινγκόγκνιτο) στη Λεωφόρο, υπάρχουν και νέες αφίξεις ή για να το γράψουμε διαφορετικά, καινούργιες ομάδες που ορμώμενες από τις φετινής σούπερ – εμφανίσεις του Αϊτόρ μπήκαν για πρώτη φορά στη διαδικασία να διενεργούν scouting report για λογαριασμό του, έχοντας ασφαλώς κατά νου πως το καλοκαίρι του ΄23 εκπνέει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Αν και εδώ που τα λέμε με κάτι τέτοιες εμφανίσεις (και επισκέψεις) οι «πράσινοι» δεν μπορεί παρά να μην αφήσουν το πράγμα στην τύχη τους και να κινηθούν πρόωρα για το…δέσιμο του Αϊτόρ στο Κορωπί και μετά το 2023.