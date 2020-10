Ο Πέδρο Μαρτίνς έγινε ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και η ΠΑΕ με μια ανάρτηση τον χαρακτηρίζει «el profesor».

Όλα τα ρεκόρ σπάει ο Μαρτίνς στον πάγκο των «ερυθρολεύκων». Ο Πορτογάλος έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες ευρωπαϊκές νίκες και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε μια σχετική ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια.

«Ο Πέδρο Μαρτίνς έγινε ο προπονητής με τον μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαϊκών νικών (15) στον πάγκο του Ολυμπιακού! / Pedro Martins now has the most European victories (15) as Olympiacos coach! ».

Δείτε την ανάρτηση